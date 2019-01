Vergesst Hustensaft, esst einfach Schoggi

Wenn das mal keine guten Nachrichten sind: Laut einer Studie aus Grossbritannien wirkt Schokolade nicht nur positiv auf das Herz-Kreislauf-System und liefert dem Körper lebenswichtiges Vitamin D, sondern hilft auch gegen lästigen Husten. Das berichten Forscher der University of Hull im «Pharmaceutical Journal».

Für die Studie hatte das Team um Alyn H. Morice insgesamt 163 hustengeplagte Probanden rekrutiert. Diese teilten die Forscher in zwei Gruppen auf. Die einen Teilnehmer sollten ihr Leiden mit einem codeinhaltigen Hustensaft bekämpfen, die anderen ein auf Schokolade basierendes Medikament einnehmen.

Nach einigen Tage wurde der Gesundheitzustand der Teilnehmer überprüft. Dabei zeigte sich, dass diejenigen, die das Schoggi-Präparat eingenommen hatten, bessere Fortschritte gemacht hatten als diejenigen, die klassisch vorgegangen waren. Doch warum?

Lobenswerter Symptom-Killer



Morice und seine Kollegen vermuten, dass die dickere Konsistenz der Schokolade und der darin enthaltene Wirkstoff Theobromin dem durch Hustenreiz geplagten Rachen mehr schmeicheln als flüssiger Saft. Die zähe Masse bilde eine bessere Schutzschicht um die Nervenenden im Rachen, während das Theobromin den Hustenreflex stoppe – ähnlich wie Codein.

Da dunkle Schokolade am meisten Theobromin enthält, sollte man bei Husten am besten zu dieser greifen. Laut den Forschern wirkt Schoggi mit einem Kakaoanteil ab 70 Prozent am besten.

Sie weisen aber auch darauf hin, dass die Nascherei nur gegen die Symptome, nicht aber gegen die Ursachen des Hustens wirkt. Entsprechend sei eine Kombination von klassischer Therapie und Schoggi am besten.

