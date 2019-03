Verraten Tonaufnahmen, wo Flug MH 370 abstürzte?

Fast fünf Jahre ist es her, dass eine Boeing 777 der Malaysia Airlines spurlos verschwand. Trotz der bisher umfangreichsten und teuersten Suchaktion aller Zeiten fehlt von der Maschine und den 239 Menschen an Bord bis heute jede Spur. Nun haben Forscher um den Mathematiker Usama Kadri neue Hinweise auf mögliche Absturzorte gefunden. Demnach könnte der Passagierjet Tausende Kilometer entfernt von den Orten, an denen gesucht wurde, abgestürzt sein, wie sie im Fachjournal «Scientific Reports» schreiben.

Ihre Erkenntnisse basieren auf Unterwasser-Tonaufnahmen, die am 8. März 2014 gemacht wurden, als Flug MH 370 verschwand. Diese stammen von Mikrofonen im Meer, die installiert wurden, um die Einhaltung des Kernwaffenteststopp-Vertrags zu überprüfen. Insgesamt wurden vier Tonereignisse aufgezeichnet, die vom Aufschlag eines Flugzeugs im Meer stammen könnten. Dabei handelt es sich um sogenannte akustische Schwerewellen. Das sind sehr tieffrequente Schallwellen, die sich im Wasser mit grosser Geschwindigkeit ausbreiten und deren Ursprung zurückverfolgt werden kann.

Flugroute unklar

Zwei dieser Tonereignisse passierten Tausende Kilometer vom damaligen Suchgebiet entfernt. Und zwar im Gebiet zwischen Madagaskar und der Insel Diego Garcia weiter nördlich im Indischen Ozean. Als Absturzstelle wurde diese Gegend bisher nicht in Betracht gezogen.

Bisher ging man davon aus, dass der Jet in einem Gebiet abgestürzt ist, das siebter Bogen genannt wird. Dieses wurde definiert aufgrund der Kontakte, die es mit dem Flugzeug gab, bevor es ganz verschwand. Welchen Kurs das Flugzeug aber wirklich nahm, als es vom Radar verschwand, ist unklar.

Zwar räumt Kadri ein, dass die Tonereignisse auch von Unterwasserbeben, Vulkanausbrüchen oder einem ins Meer stürzenden Meteoriten stammen könnten. Trotzdem fordert er die zuständigen Behörden auf, bei einer allfälligen neuen Suche zuerst die aufgezeichneten Ton-Ereignisse zu untersuchen. Und zwar unabhängig von Informationen aus anderen Quellen wie Satellitendaten, bei denen es grosse Unsicherheiten gibt, wie er auf Theconversation.com schreibt.

Experten skeptisch

Unter Experten sind die Meinungen zu Kadris Erkenntnissen geteilt. David Griffin von der staatlichen australischen Forschungsorganisation Csiro sagte zu Livescience.com, dass er keinen Grund sehe, die Daten, die den siebten Bogen definiert hätten, zu ignorieren. Wäre die Maschine nahe Madagaskar abgestürzt, hätte es nicht 18 Monate gedauert, bis Treibgut vom Wrack die Küste Ostafrikas erreicht hätte, so Griffin.

David Gallo, der 2011 die erfolgreiche Suche nach dem Absturzort des Air-France-Flugs 447 geleitet hatte, könnte sich dagegen durchaus einen Absturzort jenseits des siebten Bogens vorstellen. Der siebte Bogen sei damals definiert worden, um die Suche zu beschleunigen. Er selber sei nicht überzeugt, dass die Satellitendaten den Kurs der Unglücksmaschine richtig wiedergaben, sagte Gallo zu Livescience.com.

(jcg)