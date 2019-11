Tote Vaper – US-Behörde nennt mögliche Ursache

Was hat die Lungenprobleme ausgelöst, an denen laut der US-Gesundheitsbehörde CDC bislang 42 E-Zigaretten-Konsumenten starben und mindestens 2175 Dampfer in 49-US-Bundesstaaten erkrankten? Die Antwort scheint endlich gefunden.

Frank Henkler-Stephani ist Experte beim Bundesinstitut für Risikobewertung (D). Missbrauch auch in Europa



13 Jugendliche zwischen 14 und 17 Jahren mussten im deutschen Bremerhaven nach der missbräuchlichen Verwendung von E-Zigaretten ins Spital. Sie litten an Bewusstseinsstörungen, Krampfanfällen, Herzrasen und Schwindel. Sie hatten ein Liquid verdampft, dem synthetisches Cannabinoid – auch bekannt als «Spice» – in Reinform sowie ein starkes Schmerzmittel beigefügt war. Die Wirkung war besonders stark, da die Jugendlichen die E-Zigaretten so eingestellt hatten, dass eine besonders tiefe Inhalation möglich war.

Es gebe «direkte Belege» dafür, dass ein aus Vitamin E gewonnenes und den E-Zigi-Liquids beigemischtes Öl – sogenanntes Vitamin-E-Acetat (Tocopherylacetat) die Gesundheitsbeschwerden hervorgerufen habe, so Anne Schuchat, stellvertretende Direktorin der CDC, in einem Pressebriefing. Sie spricht von einem «Durchbruch».

Verdacht bestätigt

Bei einer Untersuchung von Proben von Lungenflüssigkeit von 29 Erkrankten aus 10 Bundesstaaten sei der Stoff in allen Proben gefunden worden. «Es handelt sich um das erste Mal, dass wir eine mögliche besorgniserregende Chemikalie in Proben von Patienten mit diesen Lungenkrankheiten entdeckt haben», teilt die CDC mit.

Schon früh hatte sich abgezeichnet, dass der Verursacher der schweren Lungenschäden in Liquids stecken könnte, die nicht aus dem regulären Handel stammen. Bereits Anfang September 2019 war der Verdacht auf Vitamin E gefallen, das in THC-haltigen Liquids nachgewiesen wurde. Auch 20 Minuten berichtete darüber.

Nun wurde dieser Verdacht bestätigt. Es seien jedoch weitere Untersuchungen notwendig, so das CDC. Es sei nicht auszuschliessen, dass auch weitere Chemikalien zu den Erkrankungen beitrügen.

«Wir hatten Glück, dass es solche Fälle nicht hier gab»