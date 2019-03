Weltberühmt – weil sie wie R2D2 aussieht

Mit seiner «Star Trek»-Weihnachtsvorlesung erfreut Hubert Zitt, Informatikprofessor an der Fachhochschule in Zweibrücken, die zur Hochschule Kaiserslautern gehört, seit 20 Jahren Trekkies. «Star Wars»-Fans hatten dagegen das Nachsehen – zumindest bisher.

Wissen-Push



Abonnieren Sie in der 20-Minuten-App die Benachrichtigungen des Wissen-Kanals. Sie werden über bahnbrechende Erkenntnisse und Entdeckungen aus der Forschung, Erklärungen zu aktuellen Ereignissen und kuriose Nachrichten aus der weiten Welt der Wissenschaft informiert. Auch erhalten Sie Antworten auf Alltagsfragen und Tipps für ein besseres Leben.



Und so gehts: Installieren Sie die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippen Sie rechts oben auf das Menüsymbol, dann auf das Zahnrad. Wenn Sie dann nach oben wischen, können Sie die Benachrichtigungen für den Wissen-Kanal aktivieren.

Denn nun hat der SciFi-Fan mit Lehrauftrag auch ihrer Filmreihe ein Kränzchen gewunden. Als die Sternwarte des Naturwissenschaftlichen Vereins in Zweibrücken einen neuen Anstrich benötigte, kümmerte er sich darum. Und zwar auf seine ganz eigene Art.

Selbst Luke Skywalker ist Fan

Gemeinsam mit einem Team aus Studenten verwandelte er das zuvor eher farblose Observatorium innert 120 Stunden in einen überdimensionierten R2D2, der dem blechernen Original aus den Filmen aufs Haar gleicht (siehe Bildstrecke oben).

Fertiggestellt wurde die Sternwarte im «Star Wars»-Look bereits im vergangenen Herbst. Doch erst jetzt geht die Kunde davon viral. Dafür verantwortlich ist kein Geringerer als Luke Skywalker beziehungsweise sein Darsteller, Mark Hamill.

Als dieser auf Laughingsquid.com von der hollywoodreifen Verwandlung der Sternwarte las, teilte er den Artikel auf Twitter.



Eine folgenreiche Aktion. Denn schon jetzt zeichnet sich in den sozialen Medien ab, dass das Observatorium in der deutschen Provinz zur Pilgerstätte von «Star Wars»-Fans aus aller Welt wird.

That's in Zweibrücken, where I live! Recently took a picture myself, have a look ❤️ pic.twitter.com/xOAiF6eZxz