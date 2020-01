Vulkanausbruch bedroht einzigartiges Tierparadies

Auf einer der Galápagos-Inseln ist ein Vulkan ausgebrochen. Der Vulkan La Cumbre auf der unbewohnten Insel Fernandina sei bereits seit Sonntagabend (Ortszeit) aktiv, teilte der Galápagos-Nationalpark am Dienstag mit.

Umfrage Waren sie schon einmal auf dem Galapagos-Archipel? Ja, mehrmals.

Ja, einmal.

Nein, habe ich aber vor.

Nein, interessiert mich nicht.

Wissen-Push



Abonnieren Sie in der 20-Minuten-App die Benachrichtigungen des Wissen-Kanals. Sie werden über bahnbrechende Erkenntnisse und Entdeckungen aus der Forschung, Erklärungen zu aktuellen Ereignissen und kuriose Nachrichten aus der weiten Welt der Wissenschaft informiert. Auch erhalten Sie Antworten auf Alltagsfragen und Tipps für ein besseres Leben.



Und so gehts: Installieren Sie die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippen Sie rechts oben auf das Menüsymbol, dann auf das Zahnrad. Wenn Sie dann nach oben wischen, können Sie die Benachrichtigungen für den Wissen-Kanal aktivieren.

Aus einem Riss an der südöstlichen Flanke des 1467 Meter hohen Kraters dringe Lava aus und fliesse zur Küste.

Von Aussterben bedrohte Tiere in Gefahr

Dem Ausbruch ging nach Angaben von Ecuadors geophysikalischem Institut ein Erdbeben der Stärke 4,7 voraus, dem etwa 30 Nachbeben folgten. Zuletzt war La Cumbre im Juni 2018 ausgebrochen. Auf Fernandina leben einige seltene Arten von Leguanen, Pinguinen, flugunfähigen Kormoranen und Schlangen.

Die 1978 von der Unesco zum Weltnaturerbe erklärten Galápagos-Inseln liegen tausend Kilometer westlich des ecuadorianischen Festlandes. Die Artenvielfalt auf den abgelegenen Vulkaninseln im Pazifik ist weltweit einzigartig. Den britischen Naturforscher Charles Darwin (1809–1882) regten sie zur Entwicklung seiner Evolutionstheorie an.

La Cumbre-Ausbruch bedroht seltene Tierarten

Weiterer Vulkan des Feuergürtels



Wie der philippinische Taal, der Vulkan auf der neuseeländischen Insel White Island und der Popocatépetl in Mexiko, die alle drei in den letzten Wochen ausbrachen, liegt auch La Cumbre in einer der vulkanisch aktivsten Regionen der Welt: dem Pazifischen Feuerring (siehe Bildstrecke).

Dabei handelt es sich um einen Vulkangürtel, der den Pazifischen Ozean umgibt und nahezu die gesamte Pazifische Platte umschliesst. Der auch Feuergürtel genannte Ring besteht grösstenteils aus einer Reihe von Inselbögen wie den Aleuten, den Kurilen und dem indonesischen Archipel. Er verläuft von Chile über Nordalaska und Japan bis Südostasien und zu den Pazifischen Inseln. In der Region befinden sich rund vierzig Prozent aller noch aktiven Vulkane.

Erst Rauchwolken, dann Lava: Am 12. Januar 2020 brach der philippinische Vulkan Taal aus. (Video: AP und Storyful)

(fee/sda)