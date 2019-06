War die Sternenflotte bereits auf dem Mars?

Dem Mars-Satelliten Mars Reconnaissance Orbiter sind erstaunliche Aufnahmen gelungen. Sie zeigen eine Region im Marskrater Hellas Planitia. Mitten drin eine Struktur, die exakt wie das Logo der Sternenflotte aus «Raumschiff Enterprise» und anderen Produktionen aus der Star-Trek-Welt aussieht.

Doch war einst tatsächlich ein Raumschiff der Sternenflotte – vielleicht während einer Zeitreise – auf dem Mars? Nicht, wenn es nach der Nasa geht. Die Experten der US-Raumfahrtbehörde gehen davon aus, dass die Form von einer längst verwehten Düne stammt.

Ehemalige Dünen

Demnach formte der Wind vor langer Zeit sogenannte Sicheldünen, die sich über die Hellas-Tiefebene bewegten, wie die Nasa schreibt. Dann kam es zu einem Vulkanausbruch, worauf Lava den Boden rund um die Düne bedeckte und erstarrte. Die Düne selbst war davon aber nicht betroffen. Über die Zeit wurde sie dann vom Wind weitergetrieben, was dann die beobachtete Form am Boden zurückliess.

Dass auf dem Mars ein Logo aus «Star Trek» gefunden wurde, freut neben Millionen Star-Trek-Fans natürlich auch William Shatner, den Original-Darsteller von Captain Kirk. Auf Twitter konnte er sich einen Seitenhieb gegen das «Star Wars»-Universum nicht verkneifen:

Hey @starwars! Will you hurry up your Rebel Scums? 🙄 We beat you! 😉😝👇🏻 https://t.co/b53KxKlAlj