Warum auf Spray von 2014 Coronavirus steht

Immer wieder erreichen Bilder und Videos die 20-Minuten-Redaktion, auf denen Desinfektionssprays zu sehen sind, die bereits vor einigen Jahren gekauft wurden. Im Video oben ist das Spray bereits 2014 abgelaufen. Der Anwendungsbereich ist auch mit dem Verweis auf das Coronavirus angegeben. Manche Leser scheint dies zu erstaunen oder verwirren.

Die Erklärung dazu ist folgende: Coronaviren wurden erstmals Mitte der 1960er-Jahre identifiziert, wie das Robert Koch Institut schreibt. Sie können sowohl Menschen als auch verschiedene Tiere infizieren, darunter Vögel und Säugetiere.

«Coronavirus Disease 2019»

Coronaviren verursachen beim Menschen verschiedene Krankheiten, von gewöhnlichen Erkältungen bis hin zu gefährlichen oder sogar potenziell tödlich verlaufenden Krankheiten wie dem Middle East Respiratory Syndrome (Mers) oder dem Severe Acute Respiratory Syndrome (Sars).

Coronaviren sind also schon länger bekannt. Das aktuelle Virus, das zur Untergruppe der Beta-Coronaviren gehört, ist allerdings eine neue Variante, die bisher so noch nie in Erscheinung getreten war. Aufgrund seiner Verwandtschaft mit dem SARS-Coronavirus wird es als Sars-CoV-2 (Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2) bezeichnet. Diese Bezeichnung wurde vom International Committee on Taxonomy of Viruses am 11. Februar 2020 beschlossen.

Gleichentags teilte die WHO mit, dass die durch das neue Coronavirus ausgelöste Krankheit offiziell Covid-19 (Corona Virus Disease 2019) heisst.

