Darum folgt auf die Party der Kater-Durchfall

«Wemmer eis go ziehe?» Diese Frage hört man im Sommer besonders häufig. Zu abschreckend der Gedanke an eine sogar nachts heisse Wohnung, zu verlockend die Aussicht, den Abend im Freien mit einem kühlen Drink in der Hand zu verbringen.

Umfrage Kennst du das Phänomen Hangover-Durchfall? Leider aus eigener Erfahrung.

Nur vom Hörensagen.

Nein, das ist mir völlig unbekannt.

Wissen-Push



Abonnieren Sie in der 20-Minuten-App die Benachrichtigungen des Wissen-Kanals. Sie werden über bahnbrechende Erkenntnisse und Entdeckungen aus der Forschung, Erklärungen zu aktuellen Ereignissen und kuriose Nachrichten aus der weiten Welt der Wissenschaft informiert. Auch erhalten Sie Antworten auf Alltagsfragen und Tipps für ein besseres Leben.



Und so gehts: Installieren Sie die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippen Sie rechts oben auf das Menüsymbol, dann auf das Zahnrad. Wenn Sie dann nach oben wischen, können Sie die Benachrichtigungen für den Wissen-Kanal aktivieren.

Doch am nächsten Tag hängt die Stimmung dann oft im Keller. Denn Teile davon verbringt man häufig auf dem WC – mit einem sogenannten Hangover-Durchfall.

Ausnahmezustand das Körpers

Schuld daran ist die Art, wie der menschliche Körper Alkohol verarbeitet. Während die durch Nahrung aufgenommenen Nährstoffe im Magen absorbiert werden und so in den Blutkreislauf kommen, umgeht Alkohol dieses System.

So werden nur 20 Prozent des Alkohols vom Magen aufgenommen. Der Rest landet im Dünndarm, über den er zur Leber gelangt. Pro Stunde kann diese die Menge eines Getränks verarbeiten. Der Rest kommt in den Blutkreislauf. So erreicht der Alkohol jedes Organ des menschlichen Körpers, auch das Gehirn. In Folge kommt das Betrunkensein zustande.

Weitreichende Regulationsprobleme

Der Alkohol hemmt zudem das Hormon Vasopressin, dessen Aufgabe es ist, die Leber bei der Herstellung des Gleichgewichts der Wassermenge im Körper herzustellen. Deswegen muss man auch öfter auf die Toilette, weil das Wasser nicht mehr zurückgehalten und reguliert werden kann. Am nächsten Tag kommt es vor, dass man sich aufgebläht fühlt, weil der Körper wieder aufzuholen beginnt. Der Durchfall ist dessen unschöner Nebeneffekt.

Auch künstliche Süssungsmittel in Rum-Cola, Gluten in Bier und Gerbstoffe im Rotwein können Durchfall auslösen. Um die Nebeneffekte zu minimieren, sollte man daher ein ausgewogenes Essen zu sich nehmen und viel Wasser trinken.

Der Körper nimmt mehr Flüssigkeit auf als sonst. Diese kann schlechter verarbeitet werden. Alkoholische Getränke haben auch eine Auswirkung auf die Aktivität der Muskeln um den Magen und den Darm. Bei manchen Personen setzt sogar der genau umgekehrte Zustand ein: Sie leiden an Verstopfung.

(ga)