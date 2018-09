Warum räumt das FBI ein Sonnenobservatorium?

Im US-Bundesstaat New Mexico spielen sich derzeit merkwürdige Dinge ab. Von einem Tag auf den anderen hat das FBI ein Sonnenobservatorium geschlossen und die Station evakuiert. Die örtliche Polizei bewacht das Gebäude und lässt niemanden mehr in dessen Nähe. Auch ein Blackhawk-Hubschrauer ist im Einsatz und FBI-Agenten wuseln mit Antennen rum.

«Das FBI weigert sich, uns zu sagen, was hier los ist», sagt der zuständige Sheriff von Otero County zum Sender «ABC 7». «Sie sind hier und erzählen nichts über ihre Absichten». Es gebe eine ganze Menge unbeantworteter Fragen. «Ich verstehe wirklich nicht, warum das FBI so schnell vor Ort aktiv war.»

Shari Lifson, die Sprecherin der Association of Universities for Research in Astronomy von der das nationale Sonnenobservatorium betrieben wird, sagte gegenüber amerikanischen Medien, das Sonnenobservatorium sei «aufgrund von Vorsichtsmassnahmen geräumt» worden. Genauere Angaben machte sie aber nicht.

Wilde Verschwörungstheorien

Das eiserne Schweigen der Behörden befeuert im Internet so gleich Verschwörungstheorien. Laut einigen dieser Theorien soll ein riesiges Objekt vor der Sonne entdeckt werden sein. Andere halten ein entdeckten Landplatz für Aliens auf der Sonne für den Grund der Evakuierung.

Weit pragmatischer sieht es Dominik Zgrzendek von sonnen-sturm.info: Er vermutet gegenüber Grenzwissenschaft Aktuell, dass die Evakuierung wegen Sicherheitsmängel am und im Computersystem der nationalen Forschungseinrichtung ausgelöst wurde.

Das Sunspot Solar Observatory liegt auf rund 2800 Meter Höhe im Lincoln National Forest. Mit einem riesigen Teleskop wird dort die Sonne beobachtet.





(fur)