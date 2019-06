Warum sterben zurzeit so viele Grauwale?

70 tote Grauwale in gerade mal fünf Monaten. Das berichten Forscher von den Stränden vierer US-Bundesstaaten, wobei diese Zahl wohl nur die Spitze des Eisbergs darstellt. Die meisten Kadaver gelangen gar nicht an die Strände, sondern versinken draussen im Meer.

Genauso offen wie die konkrete Zahl der toten Tiere ist derzeit auch noch deren Todesursache. Dieser gehen Forscher der amerikanischen Ozean- und Klimabehörde NOAA zurzeit nach.

Ist der Klimawandel schuld am Massensterben?

Möglicherweise finden sie die Antwort in rund 15'000 Kilometern Entfernung, im Beringmeer. Dort nämlich fressen sich die bis zu 15 Meter langen Tiere jeweils von Juni bis August eine dicke Speckschicht an. Ihre Leibspeise sind Flohkrebse, doch in der Not landen auch Krillkrebse, Schwebegarnelen und Heringslarven in ihren Magen.

Derart gestärkt treten sie dann ihre Wanderung in den Süden an, wo sie den Rest des Jahres verbringen – normalerweise. Wie die Kadaver zeigen, verendeten in diesem Jahr mehr Grauwale auf dem Weg dorthin. Die NOAA-Forscher befürchten nun, dass durch den Klimawandel angestossene Veränderungen dafür verantwortlich sein könnten.

Temperaturrekord gemessen

Der Grund: Das Beringmeer war 2018 aussergewöhnlich warm und eisfrei. Das National Snow and Ice Data Center (NSIDC) sprach sogar von einem Temperaturrekord.

Für die Wale ist das ein Problem, denn die Futtersuche gestaltet sich umso schwieriger, je wärmer das Wasser wird.

So lassen hohe Temperaturen die Algenblüte früher beginnen, wodurch die Futtertiere der Wale nicht mehr ausreichend Nahrung finden. Ein Mangel, der sich daraufhin über alle Ebenen des Ökosystems fortsetzt – bis zu den Grauwalen, die dann als Kadaver an Land gespült werden.

Auch Tausende tote Vögel

Die grauen Riesen sind jedoch nicht die einzigen Tiere, die wegen fehlender Nahrung im Beringmeer zugrunde gehen. Wie Forscher um Timothy Jones von der University of Washington im Fachjournal «Plos One» berichten, sind in der Region zuletzt Tausende Seevögel verhungert. Alle wiesen deutliche Anzeichen von Unterernährung auf.

Über einen Zeitraum von vier Monaten hat das Team um Jones ungewöhnlich viele tote Gelbschopflunde und Schopfalken auf der Sankt-Paul-Insel, der grössten der vier Pribilof-Inseln nördlich der Aleuten im Beringmeer, gefunden. Die Arten zählen zu den Alkenvögeln, die im Meer nach Nahrung tauchen.

Wie die NOAA-Forscher vermuten auch Jones und seine Kollegen, dass das Massensterben der Vögel mit dem 2018 dokumentierten Anstieg der Meerwassertemperatur zusammenhängt. «Unmittelbar vor dem Ereignis wurden höhere Wassertemperaturen und dadurch bedingte Veränderungen der Plankton-Zusammensetzung und der Verteilung von Fischen im östlichen Beringmeer festgestellt.»