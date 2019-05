Was ist nur mit diesem Lineal los?

Auf Tiktok finden sich viele Videos, in denen ein Nutzer ein Lineal anschnippt und zum Vibrieren bringt. Und zwar einmal im Schatten und einmal im Sonnenlicht. Während die Aufnahmen im Schatten unspektakulär sind, scheint das Lineal im Sonnenlicht eine seltsame Wellenbewegung zu vollführen. Das Resultat ist verblüffend.

Doch wie ist das überhaupt möglich? Das Phänomen nennt sich Rolling-Shutter-Effekt. Er entsteht aufgrund der Funktionsweise moderner Digitalkameras, wie sie in den meisten Handys verbaut sind. Diese Kameras verfügen über einen so genannten CMOS-Sensor. Bei diesem werden nicht alle Bildinformationen, die bei der Aufnahme auf den Sensor treffen, gleichzeitig verarbeitet, sondern Zeile um Zeile eingelesen.

Das geschieht zwar blitzschnell. Doch wenn ein sich schnell bewegendes Objekt abgebildet wird, kommt die zeilenweise Verarbeitung der Bildinformationen nicht nach. Das führt zu einer verzerrten Darstellung des Motivs. Wie das in etwa abläuft, zeigt folgendes GIF von Jason Cole. Es zeigt einen Propeller, der sich während der Belichtung einmal vollständig dreht. Die rote Linie symbolisiert das Einlesen der Bildinformationen, Zeile für Zeile. Am Schluss ist das verzerrte, auf der Kamera abgebildete Resultat zu sehen.

Dieses Phänomen tritt nicht nur bei Fotos auf, sondern auch in Videos. Doch weshalb schwabbelt das Lineal nur in der Sonne? Das hat mit der Verschlusszeit der Kamera zu tun. Im Schatten stellt die Automatik diese recht lang ein, um genug Licht einzufangen. In dieser Zeit bewegt sich das Lineal aber ein rechtes Stück, weshalb es auf der Aufnahme verschwimmt. In der Sonne ist dagegen genug Licht da, das Bild muss nur sehr kurz belichtet werden. Das Lineal wird scharf abgebildet und der Rolling-Shutter-Effekt ist deutlich sichtbar.

Auch beim Fidget Spinner

Das gleiche Phänomen lässt sich bei Fidget Spinners beobachten. Sie erscheinen in der Sonne gefilmt seltsam verzogen. Wer es selber versuchen möchte, sollte für beste Resultate darauf achten, dass die Bildfrequenz am Handy auf 30 fps und nicht auf 60 fps gestellt ist.



Der Rolling-Shutter-Effekt beim Fidget Spinner. (Video: 20M/Tiktok)

Wer noch mehr Beispiele für den Rolling-Shutter-Effekt sehen möchte, kann sich das hervorragende Erklärvideo von Destin Sandlin vom Youtube-Kanal Smarter Every Day anschauen:

(jcg)