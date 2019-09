Welches Monster schnappt sich hier einen Pinguin?

Umfrage Fotografierst du auch? Ja, aber mehr schlecht als recht.

Ja, ich habe sogar schon einen Preis bekommen.

Ja, gut und gerne.

Wenn, dann mit dem Handy.

Nein, mache ich nicht.

Wissen-Push



Abonnieren Sie in der 20-Minuten-App die Benachrichtigungen des Wissen-Kanals. Sie werden über bahnbrechende Erkenntnisse und Entdeckungen aus der Forschung, Erklärungen zu aktuellen Ereignissen und kuriose Nachrichten aus der weiten Welt der Wissenschaft informiert. Auch erhalten Sie Antworten auf Alltagsfragen und Tipps für ein besseres Leben.



Und so gehts: Installieren Sie die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippen Sie rechts oben auf das Menüsymbol, dann auf das Zahnrad. Wenn Sie dann nach oben wischen, können Sie die Benachrichtigungen für den Wissen-Kanal aktivieren.

Am 15. Oktober 2019 werden die Gewinner des «Wildlife Photographer of the Year»-Wettbewerbs verkündet. Im Vorfeld hat das Naturhistorische Museum in London eine Auswahl der aussichtsreichsten Anwärter aus den verschiedenen Kategorien veröffentlicht.

(jcg)