Weltuntergangsuhr steht auf 100 Sekunden vor 12

Seit 2018 stand die Weltuntergangsuhr auf zwei Minuten vor zwölf. Nun wurde sie erneut um 20 Sekunden vorgestellt, wie das Gremium am Donnerstag bekannt gab. Schuld sei die fortschreitende Klimakrise und die weltweit gebunkerten Nuklearwaffen. Auch die politischen Entwicklungen in den USA würden dazu beitragen.

Umfrage Fühlst du dich auf der Welt sicher? Nein, bald wird es zur Katastrophe kommen.

Naja, beunruhigend ist die momentane Situation schon, man soll aber nicht den Teufel an die Wand malen.

Ja, das ist doch alles nur Gerede.

Mit 100 Sekunden steht die Doomsday Clock so nahe an der Zwölf wie nie zuvor. «Dieser Zustand der Welt ist inakzeptabel. Es gibt keinen Spielraum mehr für Fehler», erklärte das Gremium am Donnerstag.

Die Uhr existiert seit 1947 und steht symbolisch für die globale Sicherheit. Mitternacht bedeutet eine globale Katastrophe. Am weitesten davon entfernt standen die Zeiger nach dem Kalten Krieg 1991, damals war es 17 Minuten vor zwölf.



(vro)