Nachtpinkler kosten die Wirtschaft Milliarden

Wen ausser den Betroffenen soll es schon interessieren, wenn man nachts öfter mal das Bett verlassen und das WC aufsuchen muss? Schliesslich handelt es sich dabei um eine äusserst private Angelegenheit.

Umfrage Musst du nachts öfters raus? Ja, ich muss jede Nacht aufs WC.

Hin und wieder kommt das vor.

Nein, ich schlafe durch.

Was ist Nykturie?



Der Begriff beschreibt ein vermehrtes, nächtliches Wasserlassen. Die International Continence Society definiert Nykturie als eine ein- oder mehrmalige Unterbrechung des Schlafes, um Wasser zu lassen.



Experten unterscheiden zwischen vier Varianten:

- der nächtlichen Polyurie, bei der des nachts überschüssiger Urin produziert wird

- der globalen Polyurie, bei der tagsüber und nachts zu viel Urin produziert wird

- der geringen nächtlichen Blasenkapazität, bei der die Blase nachts weniger Flüssigkeit aufnimmt, und

- der gemischten Nykturie, bei der es sich um eine Kombination der andren drei Arten handelt.

Der Begriff beschreibt ein vermehrtes, nächtliches Wasserlassen. Die International Continence Society definiert Nykturie als eine ein- oder mehrmalige Unterbrechung des Schlafes, um Wasser zu lassen.Experten unterscheiden zwischen vier Varianten:, bei der des nachts überschüssiger Urin produziert wird, bei der tagsüber und nachts zu viel Urin produziert wird, bei der die Blase nachts weniger Flüssigkeit aufnimmt, und, bei der es sich um eine Kombination der andren drei Arten handelt.

Forscher der US-Denkfabrik Rand sind da ganz anderer Meinung. Wie die Mitarbeiter der Europa-Niederlassung im britischen Cambridge am Beispiel von sechs Ländern herausgefunden haben, schadet das nächtliche Austreten von Privatpersonen der Wirtschaft ihres Landes gehörig.

Die Folgen des Wasserlassens

Der Untersuchung zufolge sind Menschen, die mindestens zweimal pro Nacht aufs WC müssen, oft unzufriedener und unproduktiver.

Mehr noch: Weil sie weniger Schlaf bekommen, würden sie im Schnitt sieben Tage im Jahr fehlen oder krank zur Arbeit kommen, so die Forscher in einer Mitteilung. Das würde sie wiederum weniger produktiv machen.

Verluste in Milliardenhöhe

In den in der Studie untersuchten Ländern – die USA, Grossbritannien, Deutschland, Spanien, Japan und Australien – leiden laut dem Team um Marco Hafner, Absolvent der Universität Zürich, zwischen 13 und 17 Prozent der Arbeitnehmer an starkem nächtlichem Harndrang (Nykturie, siehe Box).

Die Forscher beziffern die Verluste in den USA auf 44,4 Milliarden Dollar, in Japan auf 13,7 Milliarden Dollar und in Deutschland auf 8,4 Milliarden. Grossbritannien gehen immerhin 5,9 Milliarden Dollar durch die Lappen. Die geringsten Einbussen der untersuchten Länder haben Spanien und Australien mit jeweils 3 Milliarden Dollar.

(fee)