Schwankendes Einkommen lässt Hirn schneller altern

Als hätten es diejenigen, die nie genau wissen, wie viel Geld sie am Ende des Monats auf dem Konto haben, nicht schon schwer genug: Ihr Gehirn altert auch noch schneller. Das berichtet ein internationales Forscherteam um die Epidemiologin Leslie Grasset von der Universität Bordeaux.

So lief die Studie ab



Die Probanden der Studie hatten während 20 Jahren an der sogenannten Cardia-Studie («Coronary Artery Risk Development in Young Adults») teilgenommen. Im Rahmen dieser gaben die 3287 Männer und Frauen alle fünf Jahre Auskunft zu ihrem Einkommen. Darüber hinaus massen die Forscher die Gedächtnisleistung der Teilnehmer und deren Fähigkeit, Aufgaben zu lösen. Ein Teil unterzog sich zudem zu Beginn der Studie und 20 Jahre später jeweils einer Gehirnuntersuchung per Magnetresonanztomographie (MRT).

Für die im Fachjournal «Neurology» veröffentlichte Studie hatten die Wissenschaftler untersucht, ob es einen Zusammenhang zwischen Einkommen und Gehirnleistung gibt und wie dieser aussieht. Dafür werteten sie die Daten von 3287 Amerikanern aus, die zu Beginn der Untersuchung zwischen 25 und 35 Jahre alt waren (siehe Box).

Kleinere, schlecht vernetzte Gehirne

Ergebnis: Diejenigen, die im Untersuchungszeitraum mindestens zweimal einen Einkommensverlust von 25 Prozent oder mehr hinnehmen mussten, schnitten bei verschiedenen Tests schlechter ab als Teilnehmer, die noch nie Derartiges erlebt hatten.

Bestätigung fanden die Forscher in den MRT-Aufnahmen: Im Vergleich zu den Probanden, die keine Einkommensverluste erlebt hatten, war das Gehirn der weniger erfolgreichen auch kleiner. Weiter konnten weniger Verbindungen zwischen verschiedenen Bereichen des Hirns nachgewiesen werden.

«Unsere Ergebnisse zeigen, dass grössere Einkommensschwankungen während der Spitzeneinkommensjahre mit einer schlechteren Gehirnalterung im mittleren Alter verbunden sind», so Grassets Kollegin Adina Zeki Al Hazzouri in einer Mitteilung.

Kausalität möglich

Die Studie bestätige damit, dass es einen Zusammenhang zwischen Einkommen und Gehirnleistung gibt, so die Wissenschaftler. Sie sage jedoch nichts darüber aus, ob ein unregelmässiger Verdienst die Gehirngesundheit negativ beeinflusst.

Laut Grasset könne es genauso gut sein, dass Personen mit einem geringen oder unsicheren Einkommen ungesünder leben, mehr ungesunde Laster wie etwa Rauchen haben und allgemein medizinisch schlechter versorgt sind, was ebenfalls Auswirkungen auf Gehirnvolumen und -leistung hat.

