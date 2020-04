Wie gefährlich sind Schweizer Fledermäuse?

Forscher der Universität Zürich haben bei Schweizer Fledermaus-Exemplaren eine Beta-Version des Coronavirus entdeckt. Das Institut für Virologie an der veterinärmedizinischen Fakultät Vetsuisse hat Proben von über 3000 Fledermäusen aufbereitet und auf Viren untersucht.

Professor Cornel Fraefel, Leiter des Instituts, sagt zum «SRF»: «Wir haben in den Fledermäusen relativ viele verschiedene Viren gefunden.» Darunter sei auch ein Beta-Coronavirus, das dem sogenannten Mers-Coronavirus ähnlich ist. In der Schweiz grassiert derzeit der Covid-19, ein Sars-Coronavirus.

Derzeit prüfen die Wissenschaftler, ob eine Übertragung des Virus von Tier auf Mensch möglich sei. «Eine direkte Infektion durch die Coronaviren einer Fledermaus ist sehr unwahrscheinlich», sagt Fraefel. Bei kranken oder toten Tieren sollte man jedoch Handschuhe tragen. Dies rät die Stiftung Schweizer Fledermausschutz in einem Merkblatt.

Attacken auf Fledermäuse

Weil Fledermäuse nach Meinung von Experten als mögliche Überträger des Coronavirus gelten, soll in Asien und Südamerika die Angst vor den Tieren enorm zugenommen haben. So wurden Anfang April im Nordwesten von Peru 300 Fledermäuse von Einheimischen in ihrer Höhle verbrannt.

Die Einwohner gingen davon aus, dass die Tiere das Coronavirus übertragen hätten und für die Corona-Toten in Peru verantwortlich wären. Mitglieder des National Forestry and Wildlife Service konnten immerhin 200 Fledermäuse retten. Sie liessen diese in einer anderen Gegend frei.

(fss)