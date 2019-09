Wo kommt das kochende Wasser im Krater her?

«Was für einen Unterschied zwei Wochen machen können!», kommentieren Forscher der Bundesbehörde US Geological Survey (USGS) die neusten Fotos vom unheimlichen See im Halema'uma'u-Krater auf der hawaiianischen Big Island.

Zum Zeitpunkt der ersten Sichtung am 31. Juli nicht mehr als eine Pfütze, war er eine Woche später bereits auf eine Breite von rund 15 Metern angewachsen. Am 23. August war er dann stattliche 35 Meter breit und etwa 80 Meter lang. Ein Ende des Wachstums ist laut den Experten nicht in Sicht.

Erster Verdacht

Das mysteriöse Auftauchen des Wassers ist nicht das Einzige, was ihnen ein Rätsel aufgibt. Denn der See erschien nicht nur wie durch Zauberhand, er scheint auch fast zu kochen. Die USGS schätzt, dass das Wasser eine Temperatur von etwa 70 Grad Celsius hat.

Ein Verdacht steht aber bereits im Raum: Der brodelnde See könnte seinen Ursprung in einem Ausbruch im Jahr 2018 haben. Damals spie der Kilauea mehrere Wochen aus Krater und aus Erdspalten Lava und sorgte für gehörige Kapriolen.

Spektakulärer Nachtflug über Lava speienden Kilauea im Jahr 2018. (Video: USGS)

Nach einer Reihe von Einstürzen ist der Boden des Kraters nun niedriger als die Oberseite des Spiegels des Grundwassers. Dieses könnte nun durchdrücken, so die Vermutung. Was das bedeutet, ist offen. Das Hawaiian Volcano Observatory, eines von fünf Observatorien im USGS, wird den Krater weiterhin überwachen.

Ein Teleskop filmte 2018 die 10 Kilometer hohe Aschewolke. (Video: Tamedia/AFP)



