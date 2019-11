Wieso überquerte das Faultier die Strasse?

«Why did the sloth cross the road?» So lautete der Titel des Siegerbilds in der Kategorie «Menschen und Natur» des diesjährigen Fotowettbewerbs der British Ecological Society. Der Titel ist angelehnt an einen Antiwitz, den in der englischsprachigen Welt jedes Kind kennt. Im Original heisst die Frage: «Why did the chicken cross the road?» (Wieso überquerte das Huhn die Strasse?). Die Antwort ist simpel: Weil es auf die andere Seite wollte.

Das war wohl auch bei diesem Dreifinger-Faultier in Costa Rica der Fall. Dank einem aufmerksamen Autolenker überstand das Weibchen seinen Ausflug unbeschadet. Das Foto gelang Andrew Whitworth, von der Osa Conservation, einer Organisation, die sich für den Erhalt der Artenvielfalt auf der Osa-Halbinsel in Costa Rica einsetzt. Die Jury würdigte das Foto als «spannenden und eigenständigen Blick auf die Beziehung zwischen Mensch und Natur».

