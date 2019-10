Zahnpasta hat in der Vagina nichts zu suchen

Eine straffere Vagina – das wünschen sich offenbar viele Frauen. Anders ist es nicht zu erklären, warum im Internet immer neue kuriose Tipps für Untenrum die Runde machen. Demnach sollen wahlweise Gurken, Petersilie, Stängelglace oder spezielle Vagina-Sticks den weiblichen Genitalbereich verjüngen.

Diese vermeintlichen Ratschläge sind gefährlicher Quatsch. Genauso wie der Tipp, der zurzeit als angesagter Beauty-Trend durchs Internet geistert. Laut diesem soll Zahncreme in Vagina und Vulva einerseits für einen frischen Duft, andererseits für mehr Straffheit sorgen.

Gesundheitsgefahr statt Liftingeffekt

Doch statt des erhofften Liftingeffekts dürften diejenigen, die den Rat tatsächlich befolgen und sich die Dentalcreme zwischen die Beine schmieren, mit fiesen und zum Teil sogar gefährlichen Nebenwirkungen zu kämpfen haben. Dies berichtet Thesun.co.uk unter Berufung auf verschiedene Ärzte.

So droht etwa der empfindliche Intimbereich auszutrocknen. Zudem sei es nicht mehr als ein Mythos, dass Zahnpasta die Vagina strafft, wird Vanessa Mackay, schottische Vertreterin beim Royal College of Obstetricians and Gynaecologists in London, zitiert.

Welchen Risiken man sich bei dem angeblichen Beauty-Trend sonst noch aussetzt und was man bei einer zu weiten Vagina besser machen sollte, erfährst du in der obigen Bildstrecke.

