Zu seinen Ehren wurden einst Menschen gehäutet

Archäologen haben in Mexiko einen Tempel des Fruchtbarkeits- und Kriegsgottes Xipe Tótec aus prähispanischer Zeit entdeckt. Wie das staatliche Institut für Anthropologie und Geschichte (Inah) am Donnerstag mitteilte, legten die Wissenschaftler Reste der Kultstätte in den Ruinen von Ndachjian-Tehuacán im Bundesstaat Puebla frei. Die Funde weisen darauf hin, dass in dem Tempel Menschen zu Ehren der Gottheit gehäutet wurden.

Neben zwei Opferaltären fanden die Wissenschaftler drei Steinskulpturen: Zwei etwa 70 Zentimeter grosse und 200 Kilogramm schwere Schädel sowie einen rund 80 Zentimeter langen Torso, der offenbar den mit Opferhaut überzogenen Gott Xipe Tótec darstellen soll.

Die Grabungsleiterin Noemí Castillo Tejero bezeichnete den Torso als künstlerisch «sehr schöne» Skulptur. In das Loch an der Stelle des Bauchnabels wurde nach ihren Angaben ein grüner Stein eingesetzt, um die Figur für Zeremonien «zum Leben zu erwecken».

Opfer getötet und gehäutet



Der Aztekengott Xipe Tótec («Unser gehäuteter Herr») wurde vor allem in Zentral- und Westmexiko verehrt. Ihm zu Ehren fand das Opferfest Tlacaxipehualiztli (Die Haut des Gehäuteten tragen) statt, bei dem die Priester Gefangene häuteten und sich anschliessend ihre Haut überwarfen. Offenbar wurden die Opfer auf dem ersten Altar bei Kämpfen oder mit Pfeilen getötet und auf dem zweiten Altar gehäutet.

Unter den beiden Steinschädeln und vor den beiden Altären fanden die Archäologen zudem zwei kleine, mit Erde gefüllte Auslassungen. In sie wurde vermutlich später die Haut der Opfer gelegt.

Der Tempel wurden laut Inah in der Zeit zwischen 1000 und 1260 genutzt. Die Eroberung Mexikos durch die Spanier begann im Jahr 1519.

(jcg/sda)