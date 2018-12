Zweiköpfige Schlange in der Schweiz zu bestaunen

Noch bis zum 3. März 2019 können Klein und Gross am Genfersee mehr als 250 lebende Reptilien bestaunen. Auf über 1500 Quadratmetern werden an der grössten Reptilienmesse Europas Eidechsen, Schildkröten, Frösche und auch eine zweiköpfige Schlange präsentiert. Der Name der Königsnatter: «Tom & Jerry».

(dmo/sda)