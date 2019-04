Zwillinge mit drei Monaten Abstand geboren

Liana und Leonie aus Köln werden sich wohl ihr Leben lang erklären müssen. Denn obwohl sie Zwillinge sind, kamen sie 97 Tage nacheinander auf die Welt, sie wurden noch nicht einmal im selben Jahr geboren: Während Liana am 17. November das Licht der Welt erblickte, hat Schwester Leonie am 22. Februar Geburtstag.

Doch wie ist eine sogenannte zweizeitige Zwillingsgeburt möglich?

Eine Plazenta pro Zwilling

Mutter Oxana war im November mit vorzeitigen Wehen in ein Spital in Köln eingeliefert worden. Wenig später kam die kleine Liana in der 26. Schwangerschaftswoche zur Welt. Sie wog nur 900 Gramm. Nach der Geburt des ersten Babys schloss sich der Muttermund jedoch rasch wieder. So blieb das andere Kind noch im Bauch. Leonie kam nach 97 Tagen zur Welt und wog 3700 Gramm.

Wie das Spital Köln-Holweide auf Facebook mitteilte, sind solche Zwillingsgeburten weltweit sehr selten. Der Fall von Liana und Leonie war nur möglich, weil die zweieiigen Zwillinge jeweils eine eigene Plazenta hatten, über die sie im Mutterleib versorgt wurden.

Die beiden Mädchen haben sich gut entwickelt und sind mittlerweile zu Hause, erklärte das Spital.

