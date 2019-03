Das fällt Gästen in deiner Wohnung als Erstes auf

Du kennst das: Du hast Freunde eingeladen (oder die Schwiegereltern) und obwohl du eigentlich vorher noch aufräumen und schnell den Boden aufnehmen wolltest, ist eine ganze Reihe Kleinkram liegen geblieben.

Umfrage Was stört dich in fremden Wohnungen am ehesten? Dreckige Toilette.

Dreckige oder fehlende Handtücher.

Fiese Beleuchtung.

Schlechte Stimmung.

Papierberge.

Wäscheständer.

Dreckiges Geschirr.

Etwas anderes.

Alles! ALLES!

Nichts. Ist mir egal. Hauptsache, es gibt was zu essen/trinken.

Wohnen-Push



Ihnen gefällt dieser Artikel und Sie würden gerne mehr solche Texte und Bildstrecken lesen? Dann aktivieren Sie den Wohnen-Push: In diesem Kanal wollen wir Sie inspirieren, Ihnen praktische Tipps für Ihr Mietverhältnis geben und Ihnen helfen, das Beste aus Ihrer Wohnung herauszuholen.



Und so gehts: Installieren Sie die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippen Sie rechts oben auf das Menüsymbol, dann auf das Zahnrad. Wenn Sie dann nach oben wischen, können Sie die Benachrichtigungen für den Wohnen-Kanal aktivieren.

Aber keine Sorge: Oft sind Besucher mit deiner Wohnung deutlich weniger kritisch, als du es bist, wenn du sie für den Besuch vorbereitest. Aber: Deine Gäste sind vermutlich eher bereit, über staubige Ablageflächen hinwegzusehen als über eine dreckige Toilette.

Wir haben in der Redaktion und auf der Strasse nachgefragt, was denn als Gast besonders stört. In der Bildstrecke zeigen wir dir sechs Dinge, die Gästen in deiner Wohnung als Erstes auffallen – oder bei denen sie als Besucher besonders auf Sauberkeit oder Ordnung achten.





(mst)