Hast du diese Stellen beim Frühlingsputz vergessen?

Gehörst du zu den Menschen, die einen Frühlingsputz machen? Falls ja, dann hast du den vermutlich schon vor ein, zwei Monaten erledigt. Aber hast du auch wirklich an alles gedacht? Wir zeigen dir die Dinge, die beim Frühlingsputz gern vergessen werden.

Umfrage Hast du den Frühlingsputz schon erledigt? Klar!

Noch nicht.

Den waaaas?

Dampfabzug

Dampfabzüge über dem Herd werden ganz schön eklig: Darin sammelt sich halt nicht nur Dampf, sondern auch das ganze Fett, das beim Kochen benutzt wird.

Nimm den Filter (das Netzding aussen) weg und weiche ihn erstmal in Wasser und Spülmittel ein, bevor du ihn mit Bürste und Schwamm bearbeitest. Manche Filter sind spülmaschinenfest, das solltest du aber erst abklären.

Tiefkühler

Du hast zwar den Kühlschrank ausgeräumt und gründlich geputzt, den Tiefkühler aber auf ein andermal verschoben. Kennen wir. Trotzdem ist es nun an der Zeit, das Ding endlich mal abzutauen. Also: essen, was geht, alles andere zwischenlagern.

Damit der Tiefkühler schneller abkühlt, gibt es einige Tricks: eine Schüssel mit warmem (nicht kochendem) Wasser reinstellen – oder Salz über die gefrorenen Stellen streuen. Achtung: Falls sich viel Eis gebildet hat, solltet ihr etwas darunterstellen, um das Schmelzwasser aufzufangen.

Ist der Tiefkühler erstmal eisfrei, reicht eigentlich abwischen mit Putzmittel, nachwischen mit Wasser und gut abtrocknen.

Waschmaschine

Die Waschmaschine sollte sauber sein, schliesslich erwarten wir saubere Kleidung daraus. Falls die Maschine müffelt, hilft Natron: 50 Gramm direkt in die Trommel und bei 60 Grad leer laufen lassen. Von der Reinigung mit Essig, die lange als Hausfrauentrick galt, wird heute abgeraten: Die Säure ist aggressiv und kann Schläuche und Dichtungen angreifen.

Matratze

Wir teilen unsere Matratzen mit durchschnittlich rund 1,5 Millionen Milben. Damit das nicht mehr werden, ist es wichtig, die Matratze gelegentlich zu saugen und auszuklopfen. Im besten Falle lässt du die Matratze bei gutem Wetter einige Stunden zum Lüften draussen stehen. Anschliessend, gewendet, wieder auf das Bettgestell legen.

Sechs weitere Orte und Gegenstände, die beim Frühlingsputz (un)absichtlich ignoriert werden, siehst du im Video.

(mst)