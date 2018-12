Wir helfen dir beim Kleiderschrank-Ausmisten

Bald beginnt das neue Jahr! Das ist für viele Menschen ein Grund, Ordnung in ihre Besitztümer zu bringen, aufzuräumen und auszusortieren. Besonders nötig hat das häufig der Kleiderschrank.

Das eine Kleid, an dem noch das Preisschild hängt

Gerade Frauen können sich manchmal nicht von Stücken trennen, die ihnen einst am Herzen lagen – auch wenn das besagte Teil mittlerweile nicht mehr schön ist oder schon gar nicht mehr passt. Und so liegen im Kleiderschrank mottenzerfressene Pullover, die wunderschönen High Heels aus dem Ausverkauf, die leider fürchterlich unbequem sind, und irgendwo, ganz am Ende, ein Kleid, an dem sogar noch das Preisschild hängt, weil der richtige Moment, um es zu tragen, einfach noch nicht gekommen ist.

Damit ist heute Schluss. Plane genug Zeit ein, lege Musik auf und unterziehe jedes Teil in deinem Kleiderschrank einer Beurteilung: Stelle dir bei jedem Stück die folgenden sieben Fragen – beantwortest du eine davon mit «Nein», dann ist es Zeit, das Teil auszusortieren. Und falls dir der ganze Schrank zu viel ist: Mach es einfach Stück für Stück. Erst die Schuhe, dann die Hosen, usw.

1. Passt das Teil noch?

2. Habe ich das Teil in den letzten 12 Monaten getragen?

3. Werde ich es in den nächsten zwölf Monaten tragen?

4. Ist dieses Teil noch im Trend und/oder entspricht meinem persönlichen Stil?

5. Ist das Teil irgendwie beschädigt und falls ja, würde ich es in absehbarer Zeit flicken?

6. Würde ich das Teil heute erneut kaufen?

7. Und, besonders wichtig: Fühle ich mich in dem Teil wohl?

Was du mit den aussortierten Dingen machst, bleibt dir überlassen. Du kannst sie spenden und in die Kleidersammlung oder ein Brockenhaus geben. Wenn die Kleidungsstücke neu oder neuwertig sind, lohnt es sich vielleicht, über einen Verkauf nachzudenken – entweder online oder an einem Flohmarkt. Oder du suchst dir eine Gruppe Freundinnen mit ähnlichen Massen, wie du sie hast, und ihr veranstaltet einen Kleiderkreisel.

Sind die Kleidungsstücke aber kaputt, gibt es nur eins: weg damit. Oder du zerschneidest sie und machst Putzlappen daraus.