Lagerlösungen für Kram, von dem du zu viel hast

Umfrage Bist du gut organisiert? Ja, in jedem Lebensbereich.

Naja, manchmal.

Nein, ich bin ein bisschen chaotisch.

Weiss nicht.

Das Problem: Zu viele Dächlikappen, Kaffeetassen, Pfannen und Schuhe und sowieso viel zu viel Zeug in der Grümpelschublade. Die Lösung: Aufbewahrungsmöglichkeiten, die für genau diese Dinge konzipiert wurden und so beim Organisieren helfen.

In der Bildstrecke zeigen wir euch acht Lagerlösungen dafür.

(mst)