So minimieren Sie das Chaos in der Wohnung

Gerümpel gehört zum Leben: Zeug stapelt sich, Unordnung entsteht, und sich darum zu kümmern ist irgendwo ganz am Ende unserer To-do-Liste. Klar, wenn Sie Ferien oder Freizeit haben, ist es keine Kunst, Ordnung zu halten – ist das Leben aber gerade hektisch und stressig, neigen wir dazu, Chaos zu ignorieren.

Umfrage Sind Sie ein ordentlicher Mensch? Ja, ich sortiere sogar meine Unterhosen nach Farbe.

Ja schon, ich habe es gerne aufgeräumt.

Es geht so, bei mir stehen schon mal noch Gläser und Teller herum.

Nein. Solange nichts kreucht und fleucht, ist mir Chaos egal.

Erst im Chaos entfalte ich meine ganze Kreativität!

Meine Putzfrau ist ein ordentlicher Mensch.

Weiss nicht.

Je länger wir das Aufräumen hinausschieben, desto unangenehmer wird es. Irgendwann erreichen Sie einen Punkt, an dem nur noch ein ausgedehnter, mehrstündiger Frühlingsputz hilft – und genau das wollen Sie verhindern. Wir haben für Sie in der Bildstrecke sieben Angewohnheiten gesammelt, die es Ihnen schwerer machen, in den eigenen vier Wänden Ordnung zu halten.

