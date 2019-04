So werdet ihr die Oster- Kalorienbomben wieder los

Umfrage Was haben Sie an Ostern gemacht? Ich stand im Stau.

Ich hab Schoggihasen verdrückt.

Ich habe gearbeitet.

Nichts.

Schoggihäsli und Zuckereili, Colomba und Osterchüechli – an Ostern gibts jeweils jede Menge feine Sachen. Da fällt es schwer, den Kalorienbomben zu widerstehen. Wer die wieder abtrainieren will, muss ziemlich alles geben. In der Bildstrecke seht ihr sieben eindrückliche Beispiele – und was ihr tun müsst, um sie wieder von den Hüften wegzukriegen. Die Kalorienangabe bezieht sich jeweils auf 100 Gramm.