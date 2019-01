Das verrät deine Wandfarbe über dich

Wenn es um die Inneneinrichtung geht, denkt man erst mal ans Mobiliar. Dass auch die Wandfarbe einen wesentlichen Einfluss auf die Atmosphäre in einem Raum hat, wird häufig unterschätzt.

Umfrage Welche Farbe dominiert Ihr Zuhause? Weiss

Blau, Grün

Gelb, Rot, Orange

Schwarz, Braun

Eine andere

Bei mir ist es kunterbunt.

Wohnen-Push



Ihnen gefällt dieser Text und Sie würden gerne mehr solche Artikel lesen? Dann aktivieren Sie den Wohnen-Push: In diesem Kanal wollen wir Sie inspirieren, Ihnen praktische Tipps für Ihr Mietverhältnis geben und Ihnen helfen, das Beste aus Ihrer Wohnung herauszuholen.



Und so gehts: Installieren Sie die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippen Sie rechts oben auf das Menüsymbol, dann auf das Zahnrad. Wenn Sie dann nach oben wischen, können Sie die Benachrichtigungen für den Wohnen-Kanal aktivieren.

Nicht zuletzt sagt die Wahl der Farbe aber auch einiges aus über den Bewohner oder die Bewohnerin aus. In unserer Bildstrecke siehst du eine kleine Typologie der Wandfarben. Ausserdem: Am Dienstag liest du in diesem Kanal die besten Tipps zum Selberstreichen und was man beim Malen alles falsch machen kann.

(mst)