Die 10 besten Orte, um Eier zu verstecken

Ostern ist das wichtigste christliche Fest. Aber warum werden eigentlich bunt bemalte Eier versteckt? Dazu gibt es verschiedene Theorien. Beispielsweise diese: Im 16. Jahrhundert schenkten sich die Menschen Eier, und zwar zu Ehren von Ostara, der germanischen Göttin der Fruchtbarkeit und des Lebens.

Ganz klar, dass die Kirche wenig Freude an der Verehrung einer heidnischen Gottheit hatte. Das Volk wollte aber nicht auf diesen Brauch verzichten und führte das Ganze heimlich fort. Dafür wurden die Eier nicht mehr überreicht, sondern eben versteckt. Und am Suchen haben vor allem Kinder bis heute einen Riesenspass. Aber welches sind die besten Verstecke? Wir zeigen euch in der Bildstrecke eine Auswahl.

