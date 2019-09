Ihr habt aus finanziellen Gründen Mitbewohner

Gerade junge Menschen leben oft in Wohngemeinschaften. Die Gründe dafür sind unterschiedlich: Gemäss unserer Umfrage, wohnen aber 43 Prozent von euch hauptsächlich aus finanziellen Gründen in einer WG. Bei knapp 20 Prozent geht es um das Zusammenleben mit Freunden, für 16 Prozent ist einfach das Haus/die Wohnung allein zu gross – oder ihr fühlt euch allein einsam (11 Prozent).

Umfrage Wohnst du in einer WG? Ja.

Nein, ich wohne alleine.

Nein, ich wohne mit meiner Familie.

Wohnen-Push



Ihnen gefällt dieser Artikel und Sie würden gerne mehr solche Texte und Bildstrecken lesen? Dann aktivieren Sie den Wohnen-Push: In diesem Kanal wollen wir Sie inspirieren, Ihnen praktische Tipps für Ihr Mietverhältnis geben und Ihnen helfen, das Beste aus Ihrer Wohnung herauszuholen.



Und so gehts: Installieren Sie die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippen Sie rechts oben auf das Menüsymbol, dann auf das Zahnrad. Wenn Sie dann nach oben wischen, können Sie die Benachrichtigungen für den Wohnen-Kanal aktivieren.

Der perfekte Mitbewohner ist sauber – und macht manchmal Party

64 Prozent von euch finden einen Putzplan unersetzlich, 16 Prozent ist sogar das zu wenig: Sie hätten eigentlich gern eine Putzfrau – oder einfach einen Mitbewohner mit Putzzwang. Rund 20 Prozent sehen das nicht so eng, solange keine Tiere herumkrabbeln und der Mitbewohner gelegentlich duscht, ist alles okay.

Glaubt man unserer Umfrage, dann lebt in Wohngemeinschaften tendenziell partyfreudigeres Volk: Jeweils etwas mehr als 60 Prozent von euch finden es nicht schlimm, wenn es gelegentlich laut ist und an den Wochenenden gefeiert wird. Wer rund um die Uhr Feste feiern will, der muss den perfekten Mitbewohner etwas länger suchen: Nur knapp drei Prozent wollen ständig Halligalli.

Viel Kontakt

Obwohl die meisten von euch aus praktischen (finanziellen) Gründen in einer WG wohnen, legt ihr doch viel Wert auf Gemeinschaft: Mehr als die Hälfte möchte gelegentlich mit dem Mitbewohner zu Abend essen oder gemeinsam Dinge unternehmen. Etwas weniger als 7 Prozent wünschen sich eigentlich keinen Kontakt.

Dafür spricht auch das Ergebnis der Stilfrage: Wer sich die Gemeinschaftsräume tatsächlich teilt, der muss auch kompromissbereit sein, wenn es um die Einrichtung geht: 60 Prozent sind der Meinung, dass der eigene Stil zwar wichtig ist, sie aber auch kompromissbereit sind, wenn es um eine gemeinsame Einrichtung geht. Jeder Zehnte von euch gibt an, überhaupt keinen Stil zu haben – und sich deswegen ganz auf den Geschmack des Mitbewohners verlassen.

Fertig WG?

Und was müsste passieren, damit es aus ist mit der WG? Für 43 Prozent von euch ist klar: Ist mein Mitbewohner ein Chaot und putzt nie, dann bin ich weg. Auf Platz 2 der Störfaktoren: Mitbewohner, die ständig fremde Leute in die WG bringen (25 Prozent). Wesentlich weniger stört ihr euch an Lautstärke und mangelnder (oder übertriebener) Kommunikation.

(mst)