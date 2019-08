So kannst du Pflanzen vielleicht noch retten

Deine Pflanze hat schon besser ausgesehen? Dann wird es Zeit, folgende SOS-Schritte für ihre Gesundheit durchzugehen:

1. Ertränke sie nicht

Welke Blätter, gelbe Flecken: Viele Pflanzen-Neulinge deuten solche Hinweise als Durst der Pflanze und überschütten sie mit zu viel Wasser. Wenn die Blätter deiner Pflanze sich gelblich verfärben und sich weich anfühlen, bekommt sie aber eher zu viel Wasser. Nimm deine Pflanze aus dem Topf und lass das überschüssige Wasser abtropfen. So kann sie sich erholen. Du solltest in Zukunft etwas sparsamer giessen.

2. Stutze die Blätter

Braune, vertrocknete Blätter hindern gesunde Blätter daran, genügend Nährstoffe aufzunehmen. Schneide deshalb regelmässig tote Blätter von deiner Pflanze, um ihr Raum für neue, gesunde Blätter zu geben.

3. Sorge für perfektes Licht

Die allermeisten Hauspflanzen lieben indirektes Tageslicht. Platziere deine Pflanzen also nicht unmittelbar dort, wo sie von Sonnenstrahlen umgeben sind, sondern so, dass diese von den Blättern reflektiert werden. Wenn deine Pflanze all ihre Blätter abwirft, kann es sein, dass sie zu wenig Licht bekommt. Stelle sie also um, sodass sie etwas mehr Sonne abbekommt.

4. Passe die Erde an

Wir wissen alle, dass Pflanzen Wasser und Sonne brauchen, um zu überleben. Woran viele jedoch nicht denken, ist, dass Pflanzen ebenfalls Nahrung brauchen. Dünger und die richtige Erde geben deiner Pflanze den Boden für ein erfolgreiches Wachsen. Oftmals reichen die Nährstoffe im Topf der Pflanze nicht lange und sie leidet an Mangelernährung. Wenn du also siehst, dass deine Zimmerpflanze schlaff aussieht und – wenn überhaupt – nur kleine Blätter bildet, muss sie nicht unbedingt krank sein, sie benötigt lediglich etwas Dünger.

5. Reguliere die Temperatur

Wenn deine Pflanze Blätter verliert, obwohl du sie gerade gestern erst gekauft hast, kann es sein, dass die Temperaturschwankung das Problem ist. Gib ihr etwas Zeit und sie wird sich wieder aufraffen. Gegen trockene Luft hilft übrigens ein Wasserspray, mit dem du die Pflanze immer wieder benetzen kannst.

6. Entferne weisse Erde

Manchmal bildet sich eine weisse Schicht auf der Pflanzenerde. Wenn diese krümelig ist, handelt es sich um Kalkablagerungen oder Salzrückstände, hier musst du dir keine Sorgen machen. Wenn die weisse Ablagerung jedoch pelzig ist, dann handelt es sich wahrscheinlich um Schimmel. Dann solltest du die Pflanze von der Erde befreien und neu einpflanzen. Achte in Zukunft darauf, Staunässe zu vermeiden und halte die Erde locker.

7. Halte Insekten fern

Wenn du bemerkst, dass sich Milben oder Läuse auf deiner Pflanze angesiedelt haben, ist es wichtig, die befallene Pflanze von den anderen zu trennen und an einen kühlen Ort zu stellen. Heizungsluft gefällt den Schädlingen leider sehr gut. Manchmal siedeln sich auch kleine Insekten auf der Pflanze an. Die Larven dieser Insekten schaden deiner Pflanze. Im Fachhandel findest du Mittel, die gegen Schädlinge helfen.

Was ist dein Tipp, um es deinen Pflanzen so gemütlich wie möglich zu machen? Verrate uns deine persönlichen Erfolgstipps für ein langes, grünes Leben!

