Trocknen Sie die Wäsche auch im Winter draussen?

Keinen Tumbler und keinen Trockenraum? Wer seine Wäsche auf Wäscheständern in der Wohnung trocknen lässt, dem droht Schimmelgefahr. Und der schadet nicht nur der Gesundheit, es könnte auch Ärger mit dem Vermieter geben.

Umfrage Wie trocknen Sie Ihre Wäsche? Trocknen? Nach drei Tagen in der Maschine sind die nur noch ganz leicht feucht...

Ich habe einen Wäscheständer in der Wohnung.

Ich habe einen Trockenraum im Haus.

Ich habe einen eigenen Tumbler.

Ich habe einen Gemeinschafts-Tumbler im Haus.

Draussen natürlich!

Also nutzen wir die Tricks unserer Mütter und Grossmütter aus der früheren Zeiten: In unserer Bildstrecke finden Sie sechs Tipps, wie die Wäsche auch im Winter am besten trocknet.

(mst)