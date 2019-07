6 gute Gründe für Ferien auf Balkonien

Die Vorfreude ist gross, der Stress meist auch und im schlechtesten Fall auch die Enttäuschung: Ein dreckiges Hotelzimmer, schlechtes Essen, ein überfüllter Strand und dann noch die ewige Warterei auf dem Flughafen oder auf der Autobahn – manch einer wünscht sich, er wäre zu Hause geblieben.

Und tatsächlich gibt es mindestens fünf gute Gründe für Ferien auf Balkonien – selbst wenn man keinen Balkon hat.

Umwelt

Alle reden vom Klimawandel, fordern lautstark Massnahmen – und hocken dann im Flugzeug oder im Auto und produzieren einen gewaltigen CO2-Ausstoss. Wer hingegen zu Hause bleibt, wählt die nachhaltigste Form von Ferien: Keine Transportwege und keine Extra-Infrastruktur wie zum Beispiel Hotels oder Ferienwohnungen.

Zeit

Nicht nur die unzähligen Stunden, die du im Stau vor dem Gotthard oder auf dem Flughafen verbringst, kosten dich viel Ferienzeit. Auch die ganzen Vorbereitungen wie Buchen, Impfungen, Koffer packen, Katzen- und Blumensitter suchen etc. sind nicht zu unterschätzen.

Erholung

Klar ist es toll, wenn man neue Orte entdecken kann und jede Menge erlebt. Aber das ist immer auch mit viel Stress verbunden. Entspannung sieht anders aus. Die findest du am besten in deiner vertrauten Umgebung. Und wenn du doch etwas Neues entdecken möchtest, dann kannst du das hier auch. Kennst du den unterirdischen See von Saint-Léonard im Wallis? Oder die längste Seilrutsche Europas im Hoch-Ybrig? Eben.

Wetter

Auf das Wetter hast du in der Schweiz ebenso wenig Einfluss wie im Ausland. Aber die letzten paar Sommer waren super. Gut möglich, dass es auch dieses Jahr so sein wird. Und wenn nicht: Kein Problem. In deinen eigenen vier Wänden kannst du dich bestimmt besser beschäftigen als in einem Hotelzimmer.

Geld

Ferien im Ausland kosten immer Geld – selbst wenn der Flug noch so billig ist. Unterkunft, Essen, Souvenirs und jede Menge Gebühren wie Roaming, Reisebuchung, Kreditkarten, Bargeldbezug, Umrechnung etc. belasten das Budget. Bleibt man zu Hause, bleibt einem mehr Geld.

Ärgernis

Du bist noch nicht überzeugt? Dann hier ein paar Stichworte zum Thema «Ärgernisse in den Ferien»: Stau, gecancelte Flüge, quengelnde Kinder im Flugzeug, dreckige öffentliche Toiletten, keine öffentlichen Toiletten, Sonnenbrand, Sprachprobleme, Touristenabzocke, Liegestuhl-Reservations-Stress, Durchfall, Bruthitze, Partykrach bis morgens um 5 Uhr, Animateure, allerhand ekliges Getier und so weiter. Überzeugt?

