So sparst du Geld mit Nachhaltigkeit

Das Klima und die Umwelt sind bekanntlich in einem schlechten Zustand, Nachhaltigkeit ist erfreulicherweise im Trend. Für viele ist Nachhaltigkeit aber entweder nur Recycling – oder aber mit zusätzlichen Kosten verbunden; das muss aber gar nicht sein. Wir zeigen euch 30 Tricks, mit denen ihr nicht nur günstiger lebt, sondern auch noch der Umwelt einen Gefallen tut.

Umfrage Lebst du nachhaltig? Ja, koste es was es wolle!

Ja, aber nur wo ich es mir leisten kann/will.

Manchmal.

Geht so. Ich fliege selten?

Nein, gar nicht.

Wohnen-Push



Ihnen gefällt dieser Artikel und Sie würden gerne mehr solche Texte und Bildstrecken lesen? Dann aktivieren Sie den Wohnen-Push: In diesem Kanal wollen wir Sie inspirieren, Ihnen praktische Tipps für Ihr Mietverhältnis geben und Ihnen helfen, das Beste aus Ihrer Wohnung herauszuholen.



Und so gehts: Installieren Sie die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippen Sie rechts oben auf das Menüsymbol, dann auf das Zahnrad. Wenn Sie dann nach oben wischen, können Sie die Benachrichtigungen für den Wohnen-Kanal aktivieren.

In der Bildstrecke seht ihr 30 Tipps, Tricks und Ideen für eine nachhaltigere und günstige Lebensweise. Tipp für Anfänger: Ihr müsst nicht alles sofort umsetzen – sucht euch zwei, drei Dinge von dieser Liste aus und fangt damit an. Falls ihr euch daran gewöhnt habt, könnt ihr immer noch weitere Anpassungen an euren Lebensstil vornehmen.