«House of Cards»-Macher vermietet seine Wohnung

Der Name Dana Brunetti ist wenigen Menschen ein Begriff. Filme wie «The Social Network» (2010) und die Trilogie «Fifty Shades of Grey» (2015-2018) schon eher. Bei all diesen Werken fungiert Brunetti als Produzent. Sein berufliches Masterpiece ist jedoch «House of Cards» (HoC), die Netflix-Serie ging am 2. Mai – zum ersten Mal nach dem Rauswurf von Kevin Spacey – in die sechste Staffel.

Brunetti ist in seinem Job äusserst erfolgreich. Zweimal war er in der Kategorie Bester Film («The Social Network» und «Captain Phillips») für einen Oscar nominiert, für «House of Cards» durfte er fünf Emmy-Nominationen entgegennehmen. Doch der Starproduzent gilt als schwierig. Er sei aufbrausend, sagt man, in seinen Launen sei er unberechenbar. Ein Blick in seinen Insta-Account verrät: Mit Brunetti sollte man sich besser nicht anlegen. An der Wand vor seinem Schlafzimmer hängt eine Armeewaffe, auf dem Salon-Tischli präsentiert er stolz eine goldene Pistole.

Wachmänner, Zäune und hohe Mauern

Sicherheit scheint Brunetti ein Anliegen zu sein, denn auch das Haus, das er nun auf der Seite der Maklerfirma Westline Properties zur Miete ausgeschrieben hat, ist bestens gesichert und liegt hoch über Los Angeles im Stadtteil Los Feliz – hinter dicken Mauern und hohen Zäunen. Ausserdem sind ständig Wachmänner zugegen.

Ist man aber erst mal im Haus drin, so sieht die Liegenschaft mit 255 Quadratmetern Wohnfläche, drei Schlaf- und ebenso vielen Badezimmern eigentlich recht freundlich aus. Viel Holz verströmt Wohnlichkeit, ein Cheminée wärmt an kalten Tagen, im Garten plätschern verschiedene Wasserspiele, aber vor allem die Aussicht auf Downtown L.A. ist der Hit. Kostenpunkt für all diese Annehmlichkeiten: 11'000 Franken pro Monat.

