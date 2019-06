Bruce Willis verscherbelt seine Luxus-Villen

Ende Januar 2019 tauchte auf den Seiten verschiedener Luxusmakler eine riesige Villa im amerikanischen Bedford Corners im Bundesstaat New York zum Verkauf auf. Besitzer der Liegenschaft sind Schauspieler Bruce Willis (64) und seine Ehefrau Emma Heming (40). Mittlerweile hat das, idyllisch im Wald gelegene Haus, einen neuen Besitzer gefunden. Der veranschlagte Kaufpreis: 13 Millionen Schweizer Franken.

Umfrage Wie würden Sie 33 Millionen Franken ausgeben? Ich würde das Geld in die Villa von Bruce Willis investieren.

Ich würde mir 33 extrem schöne Häuser kaufen.

Ich würde alles spenden. Geld macht nämlich nicht glücklich.

Ich würde weiterleben wie bisher und mir vielleicht manchmal ein bisschen Luxus gönnen.

Wohnen-Push



Ihnen gefällt dieser Artikel und Sie würden gerne mehr solche Texte und Bildstrecken lesen? Dann aktivieren Sie den Wohnen-Push: In diesem Kanal wollen wir Sie inspirieren, Ihnen praktische Tipps für Ihr Mietverhältnis geben und Ihnen helfen, das Beste aus Ihrer Wohnung herauszuholen.



Und so gehts: Installieren Sie die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippen Sie rechts oben auf das Menüsymbol, dann auf das Zahnrad. Wenn Sie dann nach oben wischen, können Sie die Benachrichtigungen für den Wohnen-Kanal aktivieren.

Wenige Monate später wirft Willis schon wieder eine seiner Immobilien auf den Markt. Das Objekt diesmal: Ein Privatanwesen, bestehend aus drei Strandhäusern auf den Turks- und Caicosinseln auf den Bahamas. Auf den ersten Blick könnte die Immobilie als exklusives Hotel durchgehen, doch die Häuser mit privatem Strand und eigenem Pool wurden extra für den Schauspieler, seine Frau und seine besten Freunde konzipiert.

Gerade mal 12 Häuser stehen auf der Insel

Willis kaufte das Land im Jahr 2000, als er sich gerade in Scheidung von Demi Moore befand. Vier Jahre dauerte der Bau der drei Luxushäuser, 2009 war der Traumstrand dann auch die Location für Willis' Hochzeit mit Emma Heming. Die Turks- und Caicosinseln gelten als eine der exklusivsten Destinationen der Welt, besonders die Privatinsel Parrot Cay, wo Willis seine Häuser besitzt, ist bei schwerreichen beliebt. Nicht einmal ein Dutzend Luxushäuser stehen da, zu den illustren Nachbarn gehören Keith Richards und Fashion-Ikone Donna Karan.

Sollte Bruce Willis die Häuser tatsächlich für 33 Millionen Franken loswerden, so wäre das ein Rekordpreis für die Insel. Der höchste bisher erzielte Preis datiert auf das Jahr 2016 für ein Haus mit 26 Hektaren Grundfläche, dass gleich um die Ecke von Willis' Anwesen liegt.

Bruce Willis hat 180 Millionen auf dem Konto

Die Eckdaten der Liegenschaften sind beeindruckend: 335 Meter privater Strand liegen vor der Haustüre, insgesamt bietet das Anwesen 11 Schlafzimmer, 13 Badezimmer, Zimmer für Angestellte und drei Swimmingpools – alles verteilt auf ein Haupthaus und zwei identische Gästehäuser.

Um auf die Eingangsfrage zurück zu kommen: Was Bruce Willis zum Verkauf von zwei Liegenschaften in nur einem Jahr bewegt, kann nicht abschliessend geklärt werden. An seiner Finanzsituation wird es wohl kaum liegen. Laut Wealthygorilla.com hat der Schauspieler 180 Millionen Franken auf der hohen Kante liegen, gemäss IMDb.com sind für 2019 fünf Filme und Serien in der Pipeline.

Vor dem Kauf vielleicht doch erst mal Ferien auf Parrot Cay machen? Auch das ist möglich.





(lme)