Das ist euch schon Blödes beim Zügeln passiert

Umfrage Zügelst du am 1. April? Ja! Und ich freue mich schon sehr auf die neue Wohnung.

Ja, das müsste aber nicht sein.

Ich zügle ausserhalb des Zügeltermins.

Nein, aber ich würde gern.

Nein, zum Glück nicht!

Soll das ein Scherz sein?

An diesem Wochenende wird vielerorts gezügelt, der offizielle Umzugstermin (1. April) steht an. Auch ihr habt schon so eure Erfahrungen mit Wohnungswechseln gemacht: Probleme mit den Fahrzeugen und unzuverlässige Zügel- und Putzunternehmen machen euch das Umziehen schwer. In der Bildstrecke sehr ihr, was den Lesern beim Zügeln sonst noch alles Blödes passiert ist.

(mst)