Das nervt euch an euren Mitbewohnern

Wir haben euch gefragt, was euch an euren Mitbewohnern am meisten nervt – und ihr habt einiges dazu zu sagen. Faule Mitbewohner, eklige Mitbewohner und sexuell sehr aktive Mitbewohner stehen auf der Beschwerdeliste ganz oben.

Umfrage Nerven Sie Ihre Mitbewohner? Ja! Ich möchte endlich alleine wohnen.

Manchmal, aber ist schon okay.

Hin und wieder, aber meistens mögen wir uns sehr.

Nie, wir haben ein super Verhältnis.

Ich habe keine Mitbewohner.

Wohnen-Push



Ihnen gefällt dieser Artikel und Sie würden gerne mehr solche Texte und Bildstrecken lesen? Dann aktivieren Sie den Wohnen-Push: In diesem Kanal wollen wir Sie inspirieren, Ihnen praktische Tipps für Ihr Mietverhältnis geben und Ihnen helfen, das Beste aus Ihrer Wohnung herauszuholen.



Und so gehts: Installieren Sie die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippen Sie rechts oben auf das Menüsymbol, dann auf das Zahnrad. Wenn Sie dann nach oben wischen, können Sie die Benachrichtigungen für den Wohnen-Kanal aktivieren.

In der Bildstrecke seht ihr, was euch an euren Mitbewohnern sonst noch so nervt.