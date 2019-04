Der grösste Möbeltrend in deinem Geburtsjahr

Für jeden Trend, der heute die Menschen begeistert (Industrieleuchten, Pastellfarben) gibt es Dutzende von Trends, die wir in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten bereits wieder vergessen haben.

Umfrage In welchem Jahrzehnt wurdest du geboren? Zwanziger

Dreissiger

Vierziger

Fünfziger

Sechziger

Siebziger

Achtziger

Neunziger

00er-Jahre

nach 2010

Wohnen-Push



Ihnen gefällt dieser Artikel und Sie würden gerne mehr solche Texte und Bildstrecken lesen? Dann aktivieren Sie den Wohnen-Push: In diesem Kanal wollen wir Sie inspirieren, Ihnen praktische Tipps für Ihr Mietverhältnis geben und Ihnen helfen, das Beste aus Ihrer Wohnung herauszuholen.



Und so gehts: Installieren Sie die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippen Sie rechts oben auf das Menüsymbol, dann auf das Zahnrad. Wenn Sie dann nach oben wischen, können Sie die Benachrichtigungen für den Wohnen-Kanal aktivieren.

Aber ähnlich wie bei der Mode kehren auch bei Möbeltrends vergangene Formen, Farben und Textilien zurück. In der Bildstrecke zeigen wir euch, welche Möbel in den Jahrzehnten zwischen 1930 und heute jeweils besonders beliebt waren. Kommt das Möbel aus deinem Geburtsjahr vielleicht gerade wieder in die Läden?

Und an welche Möbeltrends kannst du dich besonders gut erinnern?

(mst)