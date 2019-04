Grüne Oase statt Grümpelsammlung

Was macht eine Wohnung zur Traumwohnung? Laut einer Studie aus dem Jahr 2018 ist das für über 70 Prozent der Befragten der Garten, die Terrasse oder der Balkon. Wer die Möglichkeit hat, sich zu Hause auch draussen aufzuhalten, für den ist die kommende warme Jahreszeit gerade noch einmal so schön. Höchste Zeit also, aus dem Balkon eine grüne Oase zu zaubern.

Umfrage Machst du deinen Balkon parat für den Sommer? Ja, klar! Im Sommer soll das eine Oase sein.

Ich stelle nur ein paar Stühle raus, das reicht.

Naja, mein Balkon ist im Sommer und im Winter leer...

Nein, mein Zeug steht eh ganzjährig draussen.

In der Bildstrecke sieben Tipps, wie man auch aus dem kleinsten Balkönchen das Optimum herausholt.

(mst)