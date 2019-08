Laut Internet bereuen wir diese Trends in 20 Jahren

Wohnen ist Trends unterworfen: Egal ob es dabei um Farben, Textilien oder Dekoelemente geht, was gerade gefragt ist, das ändert sich regelmässig. Die grünen Teppiche, die in den Siebzigern noch beliebt waren, wären den meisten Mietern oder Hausbesitzern heute wohl ein Dorn im Auge. Das Gleiche gilt übrigens auch für raumfüllende Teppiche in anderen Farben, textile, flächendeckende Bodenbeläge sind aktuell nicht besonders beliebt.

Und während manche Trends absolut zeitlos sind, haben andere ihren Zenit schon nach wenigen Jahren überschritten – da ist sich zumindest das Internet sicher: Im Forum Reddit gingen User der Frage nach, welche Trends wir schon bald wieder bereuen werden.

Das sagt Reddit

Reddit, ein Forum, das sich selbst als «the front page of the internet» (also als Startseite des Internets) bezeichnet, ist eine Fundgrube für schöne Fotos, Memes, offene Fragen und vor allem für ungefilterte Meinungen.

Der Reddit-User Tomandjerry0 wollte wissen: Welche Haus- und Wohntrends werden wir schon in 20 Jahren oder weniger bereuen?

Und Reddit lieferte Antworten: Innert kürzester Zeit reagierten über 2400 Menschen auf den Post. Und die waren sich natürlich nicht alle einig, manche Trends wurden sehr kontrovers diskutiert – bei anderen dagegen waren sich die User fast alle einig. Wir zeigen euch die meistgehassten Wohntrends – und was ausgewählte User dazu zu sagen haben.

In der Bildstrecke seht ihr neun Wohn- und Einrichtungstrends, bei denen sich die Internetuser sicher sind, dass wir sie schon in 20 Jahren (oder weniger) wieder bereuen werden.

(mst)