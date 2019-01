So richten Sie sich in einer kleinen Wohnung ein

Umfrage Wie viel Quadratmeter Wohnfläche steht Ihnen zur Verfügung? Unter 45 Quadratmeter

Zwischen 45 und 100 Quadratmeter

Über 100 Quadratmeter

Weiss nicht

46 Quadratmeter Wohnfläche stehen in der Schweiz pro Person durchschnittlich zur Verfügung. Das ist nicht gerade viel, wenn man bedenkt, dass die 46 Quadratmeter nicht nur Wohn-, sondern auch Nutz- und Verkehrsfläche umfassen, also auch Küche, Toilette, Gang etc. Aus dem wenigen Raum muss also möglichst das Optimum herausgeholt werden. Und so gehts.

