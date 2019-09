So viel kostet dich deine erste eigene Wohnung

«Mammoni» nennt man in Italien die Nesthocker, die einfach nicht ausziehen wollen. Eine Studie einer internationalen Online-Partneragentur ergab, dass 83 Prozent der Italienerinnen und Italiener ohne Lebensgefährten im Alter zwischen 25 und 34 noch bei den Eltern wohnen.

Umfrage Wie alt warst du, als du von zu Hause ausgezogen bist? Unter 20 Jahren

Zwischen 20 und 25

Zwischen 26 und 30

Über 30 Jahre

Ich wohne immer noch beim Mami

Wohnen-Push



Ihnen gefällt dieser Artikel und Sie würden gerne mehr solche Texte und Bildstrecken lesen? Dann aktivieren Sie den Wohnen-Push: In diesem Kanal wollen wir Sie inspirieren, Ihnen praktische Tipps für Ihr Mietverhältnis geben und Ihnen helfen, das Beste aus Ihrer Wohnung herauszuholen.



Und so gehts: Installieren Sie die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippen Sie rechts oben auf das Menüsymbol, dann auf das Zahnrad. Wenn Sie dann nach oben wischen, können Sie die Benachrichtigungen für den Wohnen-Kanal aktivieren.

Ganz anders sieht es in der Schweiz aus: Schon die Hälfte der 21-Jährigen ist aus dem Hotel Mama ausgezogen. Denn so schön es beim Mami mit der feinen Küche und den stets frisch gewaschenen T-Shirts ist, selbstständig wohnen hat auch seinen Reiz – egal ob in einem Zimmer in einer WG oder in einer eigenen Wohnung. Sieben Tipps für deine erste Wohnungssuche.

Miete

Budgetberatungsstellen empfehlen, für die Miete inklusive Nebenkosten nicht mehr als ein Drittel des Netto-Einkommens zu veranschlagen.

Mietzinsdepot

Der Vermieter kann ein Mietzinsdepot von bis zu drei Monatsmietzinsen verlangen. Wer dieses Geld nicht hat, schliesst häufig eine sogenannte Mietkautionsversicherungen ab. Davon ist allerdings wegen der hohen Kosten abzuraten. Besser also, man bittet beispielsweise die Eltern, das Depot zu übernehmen.

Weitere Kosten

Was man auch gern verdrängt, sind die Radio- und TV-Gebühren, die auch anfallen, wenn du kein einziges Mal Schweizer Fernsehen guckst. Ausserdem benötigst du eine Privathaftpflichtversicherung für den Fall, dass du was kaputt machst. Und nicht zuletzt muss du als Mieter kleinere Reparaturen und den Unterhalt in der Wohnung selber berappen.

Einrichtung

Erst mal eine Checkliste erstellen: Was braucht es überhaupt? Wo bekommst du das Notwendigste möglichst günstig? Es ist nicht nötig, dass du bereits in der ersten Woche perfekt eingerichtet bist.

Immobilien-Code

In Wohnungsinseraten werden Schwächen gern schöngeredet. So kann beispielsweise ein «Liebhaberobjekt» ganz einfach eine Bruchbude sein. Und die «zentrale Lage» bedeutet vor allem viel Lärm. Bevor du dich also bewirbst und womöglich stundenlang für eine Besichtigung anstehst – bleib kritisch.

Wohnungsbewerbung

Dass du bei der Besichtigung einen guten Eindruck machst, indem du pünktlich und gepflegt erscheinst, ist klar. Wenn du dich dann für die Wohnung bewirbst, reichst du alle verlangten Unterlagen ein, und zwar so rasch als möglich. Den Betreibungsregisterauszug – ohne diesen geht gar nichts – solltest du deshalb schon vorher beim zuständigen Betreibungsamt bestellen.

Immer mit der Ruhe

Die meisten Eltern legen bei ihren Kindern keinen festen Auszugstermin fest, allenfalls eine Frist. Du hast also Zeit, dich in Ruhe um deine neue Bleibe zu kümmern. Diese soll ja nicht nur bezahlbar sein, du sollst dich darin auch wohlfühlen.

(mst)