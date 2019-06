Wohnen die noch, oder machen sie nur Business?

Maroon-5-Sänger Adam Levine (40) und seine Ehefrau, Topmodel Behati Prinsloo (30), scheinen da etwas missverstanden zu haben, denn wer mit Immobilien spekuliert, der zieht doch nicht selbst ein. Oder?

Was die beiden Celebritys zu tun und zu lassen haben, ist natürlich ihnen selbst überlassen. Aber in ein Haus mit fast 1000 Quadratmetern einzuziehen, um es ein Jahr später wieder zu verkaufen, ist doch ein bisschen schräg. Nur schon um das Haus umzubauen und einzurichten, hat es bestimmt ein paar Wochen, wenn nicht Monate gedauert.

Gewinn in einem Jahr? 12,6 Millionen Franken

Vielleicht hat sich das Promi-Paar aber auch über die Preisentwicklung seiner Villa in Beverly Hills schlaugemacht und sich darum für einen Verkauf entschieden. Vor etwas über einem Jahr kauften sie das Haus für 33,9 Millionen dem «Will & Grace»-Autor Max Mutchnick ab, heute schreiben sie die Liegenschaft für stolze 47,5 Millionen Franken aus. Gewinn in einem Jahr: 12,6 Millionen Franken. Kleine Anmerkung: Mutchnick strich noch viel mehr Kohle ein. 2008 kaufte er das Haus von Ex-Tennisprofi Pete Sampras für 17 Millionen. Sein Gewinn in zehn Jahren: 16,9 Millionen Franken.

Wie rechtfertigt sich ein solcher Preis? Mit Angebot und Nachfrage, wie Kurt Rappaport von der Maklerfirma Westside Estate erklärt: «Das hier ist eine einmalige Gelegenheit,

eines der spektakulärsten Häuser in Beverly Hills zu kaufen.»

Der Master Bedroom missst 185 Quadratmeter

Tatsächlich sind die Eckdaten der Liegenschaft ziemlich spektakulär. Allein der Master Bedroom misst 185 Quadratmeter (insgesamt hat das Haus fünf Schlafzimmer und 1000 Quadratmeter Wohnfläche), zwölf Bäder wurden verbaut, im Garten steht ein Tennisplatz und ein Pizzaofen. Dass es auch einen Swimmingpool gibt, versteht sich fast schon von selbst.

Der neue Eigentümer kann sich immerhin auf ein topgepflegtes Haus freuen. Vor dem Einzug haben Levine und Prinsloo nämlich eine Stange Geld in die Renovation gesteckt. Laut Tmz.com investierten sie über sieben Millionen Franken in die Sanierung.

