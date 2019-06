Einrichten wie bei «Stranger Things»

«Stranger Things» ist eine der beliebtesten Serien beim Streamingdienst Netflix: Die Sendung mit diversen Anspielungen auf Filme aus den Achtzigerjahren («Die Goonies», «E.T.», «Alien», «Poltergeist», «Shining», etc.) geht am 4. Juli in die dritte Runde.

Umfrage Kannst du noch bis Sommer 2019 auf die dritte Staffel von «Stranger Things» warten? Nein. Das ist mir zu lange. Das schaff ich nicht. Ade, du schnöde Welt!

Vielleicht knapp. Ich hab zum Überbrücken ja noch die neue Staffel von «Game of Th...» – oh wait.

Es wird hart, aber: Vorfreude ist bekanntlich die schönste Freude.

Locker. Weil: Ich hab auch noch ein Leben neben Netflix. Es ist kein erfülltes Leben neben Netflix, aber es ist ein Leben neben Netflix.

«Stranger Things» kratzt mich nicht die Bohne. Darum: ja!

Wohnen-Push



Ihnen gefällt dieser Artikel und Sie würden gerne mehr solche Texte und Bildstrecken lesen? Dann aktivieren Sie den Wohnen-Push: In diesem Kanal wollen wir Sie inspirieren, Ihnen praktische Tipps für Ihr Mietverhältnis geben und Ihnen helfen, das Beste aus Ihrer Wohnung herauszuholen.



Und so gehts: Installieren Sie die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippen Sie rechts oben auf das Menüsymbol, dann auf das Zahnrad. Wenn Sie dann nach oben wischen, können Sie die Benachrichtigungen für den Wohnen-Kanal aktivieren.

In der Serie geht es um die fiktive Kleinstadt Hawkins, in der ein ein Bub namens Will Byers verschwindet. Während seine Mutter bei der Polizei Hilfe sucht, suchen ihn seine Freunde auf eigene Faust. Auf weitere Serien-Inhalte werden wir an dieser Stelle aus Spoiler-Gründen verzichten.

Die Ästhetik in «Stranger Things»

«Stranger Things» ist zwar eine neue Serie (die erste Staffel erschien 2016), orientiert sich mit der Ästhetik aber an den Achtzigerjahren. Das zeigt sich nicht nur bei Möbeln und Autos, sondern auch beim Kleidungsstil der Hauptfiguren.

Wer also nicht mehr bis zum vierten Juli warten möchte, der kann sich ganz easy ein bisschen «Stranger Things» in die Wohnung holen – mit Möbeln und Dekoration.

Das braucht es unbedingt

Unverzichtbar für ein «Stranger Things»-Wohnzimmer ist natürlich die Lichterkette über dem Sofa. Solche gibt es mit Stecker, Solarbeleuchtung (falls es über das Rattansofa auf dem Balkon soll) und Batterien in diversen Bau- und Möbelmärkten.

Wer den Look perfektionieren will, der investiert auch noch in eine Blumentapete und malt dort selbst das ABC auf. Tapeten gibt es übrigens in verschiedenen Varianten: selbstklebend und solche, die mit Tapetenkleister befestigen werden müssen. Je nach Untergrund lassen die sich aber auch leicht wieder entfernen.

Achtziger und das All

Die Achtzigerästhetik wird auch bei den Möbeln ersichtlich, die Sofas scheinen aus dem Jahrzehnt der Leggins zu sein. Wem der Achtzigerlook aber zu altmodisch ist, der kann sich am offiziellen Filmplakat orientieren: Darauf sind dunkle Farben und das All zu sehen.

Natürlich gibt es auch dezente Möglichkeiten, sich «Stranger Things» ins Wohnzimmer zu holen: Mit einem kleinen Velo zum Beispiel, da ein solches in der Serie ständig vorkommt. Oder mit einer Kamera, die eine grosse Rolle in der ersten Staffel spielt (keine Spoiler, versprochen!).

(mst)