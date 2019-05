Wellnessen in der eigenen Wohnung

Die neusten Trends wollen das bisher oft stiefmütterlich behandelte Bad in einen gemütlichen, luxuriösen privaten Spa-Bereich verwandeln. Häufig scheitert die Umsetzung jedoch am Platzmangel.

Aber auch wer keinen Platz für einen eigentlichen Sauna-Bereich hat, kann sich und seinem Körper Gutes tun, denn inzwischen gibt es platzsparende und zum Teil kostengünstigere Lösungen. Im Folgenden einige Vorschläge:

Dampf ablassen

Ein ideales Upgrade für Leute, die nicht über viel Raum verfügen, ist, eine alte Duschkabine oder ein Bad durch eine Dampfdusche beziehungsweise ein Dampfbad zu ersetzen. Darin steigen die Temperaturen nicht über 45 Grad Celsius, was die meisten Menschen sehr gut vertragen.

Die Wärme in Kombination mit der Feuchtigkeit aktiviert den Stoffwechsel, entspannt müde und beanspruchte Muskeln, sorgt für eine gute Durchblutung und damit für eine rosige Haut. Ob Steuerung per Touchscreen oder elektrisch beheizbare Sitzmöglichkeiten – wenn Geld kein Hindernis ist, sind die Möglichkeiten gegen oben offen. Und auch was den Stil betrifft, reicht das Angebot vom rustikalen Hamam bis zur hochmodernen Design-Kabine.

Infrarot-Kabine

Wenn eine feuchte Umgebung nicht Ihr Ding ist, könnte eine Niedertemperatur-Infrarotkabine eine gute Alternative bieten. Anders als bei einer Sauna wird der Körper nicht durch die erhitzte Luft der Umgebung erwärmt, sondern durch die Strahlungswärme, die in die unteren Hautschichten eindringt. Die Wärmezufuhr erfolgt lokal begrenzt – meistens im Rückenbereich –, ohne Berührung oder Druckkontakt.

Die ununterbrochene Infrarotbestrahlung sorgt dafür, dass nach kurzer Zeit der ganze Körper erwärmt wird. Das Schwitzvolumen ist dabei relativ hoch und ermöglicht es dem Körper, sich zu entgiften und zu entschlacken. Ausserdem wird die Durchblutung verbessert – und dank der niedrigen Lufttemperatur von circa 30 Grad Celsius wird das Herz-Kreislauf-System kaum belastet.

Warm liegen

Wem es vor allem um Entspannung geht, ist mit einer Wärmeliege gut bedient. Sie sind so gebaut, dass die Muskeln beim Liegen optimal gelockert werden können. Zusätzlich wird die Oberfläche auf Körpertemperatur erwärmt. Eine Wärmeliege verbessert die Durchblutung, ohne dass der Kreislauf belastet wird.

Ein weiterer grosser Vorteil ist, dass sie das vegetative Nervensystem beruhigt und zu Stressabbau führt. Es gibt Wärmeliegen aus Mosaiksteinen, Naturstein und Holz. Manche verfügen über eine Gel-Auflage, die den Benutzer oder die Benutzerin noch mit einer Massage verwöhnt. Luxus pur!

Variante light

Du wohnst zur Miete und kannst keine Änderungen im Bad vornehmen, oder du verfügst nicht über das nötige Kleingeld? Dann versuche es mit ein paar kleinen Tricks: Ein neuer Regen-Duschkopf lässt die morgendliche Dusche plötzlich zum Erlebnis werden.

Wärme die Badetücher vor dem Benutzen etwas auf der Heizung oder im Tumbler (muss ja nicht jedes Mal sein) auf. Bade oder dusche im Kerzenschein statt bei elektrischem Licht. Sorge für einen angenehmen Duft im Raum mit entspannenden Essenzen wie Lavendel, Rose oder Neroli. Investiere in neue, flauschige Badetücher und in einen kuscheligen Bademantel.

