Zeig uns, wie du wohnst, wir sagen dir, wer du bist

Wohnen gehört zu unseren Grundbedürfnissen. Die Art und Weise, wie wir wohnen, ist aber sehr individuell. Ein urbaner Mensch hat andere Vorstellungen vom Wohnen als jemand, der gerne auf dem Land lebt.

Umfrage Wo möchten Sie niemals wohnen? Im Loft.

Im Bauernhaus.

Im Einfamilienhaus.

Im Altbau.

In der WG.

Wer mit seiner Wohnung repräsentieren will, lebt anders als jemand, der sein Heim nur gerade zum Übernachten braucht. Es sind also längst nicht nur die finanziellen Möglichkeiten, die eine Wohnentscheidung mitprägen. Kommt dazu, dass im Lauf des Lebens der Wohntyp gewechselt wird, beispielsweise, weil sich die familiäre Situation geändert hat. In der Bildstrecke zeigen wir dir fünf Wohnformen – und deren typische Bewohnerinnen und Bewohner.