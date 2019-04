So klappt es mit den neuen Nachbarn

Mit der neuen Wohnung bekommt man auch eine neue Nachbarschaft. Dass man sich mit ihr gut versteht, ist aber keine Selbstverständlichkeit. Im Gegenteil. Gemäss einer Umfrage von Comparis nerven sich 64 Prozent der Schweizer über ihre Nachbarn.

Umfrage Wie haben Sie sich Ihren neuen Nachbarn vorgestellt? Gar nicht.

Nur so im Vorübergehen im Treppenhaus.

Ich bin bei jedem persönlich vorbeigegangen.

Ich habe eine Party gemacht.

Ich habe keine Nachbarn.

Laut, unhöflich und auch noch Raucher

Ganz oben auf der Ärgerliste steht Lärm (28%), gefolgt von Unfreundlichkeit (16%), Zigarettenrauch auf dem Balkon oder im Treppenhaus (14%) oder Konflikte in der Waschküche (13%). Zu einem angenehmeren Zusammenleben kann jeder beitragen. So auch Sie als neu zugezogener Nachbar, indem Sie gleich von Beginn weg darauf achten, ein gutes Verhältnis zu den anderen Parteien zu pflegen.

Freunde muss man deswegen nicht werden, aber wenn die Nachbarin mal ein Päckli entgegennimmt und Sie ihr im Gegenzug helfen, ihr neues Regal in den zweiten Stock zu tragen, dann trägt das sicher zu einem freundlichen Klima im Haus bei. Und die Toleranz ist grösser, wenn Sie sich mal nicht korrekt an die Hausordnung halten. Erst müssen Sie die Nachbarschaft aber kennen lernen. Und so können Sie es angehen.

Steckbrief

Stellen Sie sich kurz in einer Art Steckbrief vor, wie Sie heissen, wer sonst noch einzieht, ob Sie Haustiere haben etc. Allenfalls schreiben Sie auch Ihre Telefonnummer auf, für den Fall, dass Sie mit Ihren Umzugstätigkeiten zu viel Lärm machen.

Das Infoblatt können Sie entweder im Eingangsbereich aufhängen oder jedem Einzelnen in den Briefkasten legen – vielleicht noch mit einem Schöggeli als Entschädigung für die Umtriebe im Haus, die durchs Zügeln entstehen.

Grüezi

Je nach Grösse des Hauses, in das Sie eingezogen sind, stellen Sie sich allen Parteien oder zumindest den Mietern auf dem gleichen Stockwerk vor.

Das muss keine grosse Sache sein, einfach mal klingeln und ein kurzes Gespräch. Falls Sie sich auf Anhieb sympathisch sind, können Sie die neuen Nachbarn immer noch auf einen späteren Zeitpunkt zum Apéro einladen.

Party

Wenn Sie der gesellige Typ sind und sehr viel Wert auf Nachbarschaftskontakt legen, können Sie auch eine Einweihungsparty machen. Das muss kein Riesenfest sein, Kaffee mit Kuchen, ein Apéro mit Fingerfood oder gemeinsames Grillieren ist perfekt für ein erstes Kennenlernen in lockerer Atmosphäre.





(mst)