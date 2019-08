Spass bei Schmuddelwetter

Schmuddelwetter und kein Ende. Kein Problem, wenn du dich gemütlich mit einem Buch aufs Sofa legen kannst. Das gilt aber nicht für Mütter oder Väter. Die Kleinen wollen beschäftigt sein, denn früher oder später wird ihnen langweilig.

Bevor du jetzt aber zum Alleinunterhalter wirst, solltest du die Kinder die Langeweile aushalten lassen. Denn diese hat auch den Zweck, das Kind zur Kreativität anzuregen. Trotzdem ist es aber verständlich, dass je nach Alter die Ideen irgendwann ausgehen und die Lust auf Eigeninitiative auf den Nullpunkt gesunken ist – Barbie langweilt und die Legos bleiben in der Kiste. Da gibt es ein paar Tricks.

Helferlein

Für Kinder ist im Grunde genommen alles Spiel – auch im Haushalt helfen. Das kannst du nutzen: Grössere kann man Küchentücher bügeln lassen, Kleinere putzen gern Lavabos oder sortieren die Schuhe im Schuhschrank nach der Grösse. Auch wenn die ganz Kleinen vielleicht keine echte Hilfe sind, so haben sie Spass und lernen dabei auch noch etwas.

Rollenspiele

Eine Verkleidungskiste sollte in keinem Haushalt fehlen. Darin befinden sich ausrangierte Kleidungsstücke beziehungsweise Schuhe und Accessoires. Und wenn Mami noch einen Lippen- oder Augenbrauenstift rausrückt, ist der Nachmittag gerettet.

Wiederentdeckung

Aus den Augen, aus dem Sinn: Das gilt auch für Kinder. Räume deshalb ab und zu ein paar langweilig gewordene Spielsachen in den Keller. An verregneten Sommertagen gewinnen diese wieder enorm an Attraktivität.

Monsterbasteln

Aus Tüchern, Kartonschachteln, Plastikgefässen, Seilen, Küchenutensilien und leeren PET-Flaschen sowie Klebstreifen oder Wäscheklammern lassen sich mit etwas Fantasie lustige Monster basteln.

Superstar

Vor allem für ältere Kinder geeignet: Lieblingssongs abspielen und mitsingen. Auf Youtube gibt es spezielle Karaoke-Versionen. Der Auftritt wird natürlich mitgefilmt und nachher von der «Jury» beurteilt.

Fotobücher

Kinder lieben Fotos – erst recht, wenn sie selber drauf sind. Falls du von den letzten paar Ferien Fotobücher hast machen lassen – umso besser! Wenn nicht, hast du vielleicht noch ein Fotoalbum aus der vordigitalen Zeit – auch das ist spannend.



